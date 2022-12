La crise énergétique de l'Allemagne favorise le passage à l'hydrogène

En conséquence, l'entreprise bavaroise, dont les fibres sont utilisées dans des produits aussi divers que les sachets de thé et les tampons, pourra utiliser du fioul domestique au lieu du gaz à partir de la mi-janvier.

L'inconvénient est que cela augmentera les émissions de carbone et, à plus long terme, l'entreprise envisage de passer à l'hydrogène, qui est une source d'énergie beaucoup plus propre à condition d'être produite à partir d'énergie renouvelable.

"Nous voulons être l'une des premières grandes entreprises de Bavière à passer à l'hydrogène", a déclaré à Reuters Craig Barker, directeur général de l'entreprise de 87 ans.

Les coûts énergétiques représentent plus de 60 à 70 % des dépenses variables de l'entreprise, dépassant ceux de sa principale matière première, a précisé M. Barker.

Kelheim Fibers est l'une des nombreuses petites et moyennes entreprises qui forment l'épine dorsale de la plus grande économie d'Europe, et qui cherchent à diversifier leur panorama énergétique pour maintenir leur production.

La réduction de l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne par la Russie, suite à l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février, a obligé Berlin à réactiver ou à prolonger la durée de vie de ses centrales électriques au charbon, mettant ainsi en péril les objectifs en matière d'émissions de gaz à effet de serre.

Toutefois, l'économiste de l'ifo, Klaus Wohlrabe, a déclaré que la crise pourrait éventuellement conduire à une production plus verte.

"S'appuyer sur les combustibles fossiles à long terme [...] s'est avéré être une voie risquée. Donc à moyen terme, au moins, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de se réorienter", a déclaré Wohlrabe.

Kelheim Fibers, qui a jusqu'à présent couvert 85 % de ses besoins énergétiques avec du gaz, est en pourparlers avec les parties prenantes au sujet des importations d'hydrogène avec une consommation annuelle prévue d'environ 30 000 tonnes, à partir de 2025, a ajouté M. Barker.

"Nous avons définitivement besoin d'infrastructures", a-t-il déclaré, ajoutant qu'un pipeline sera nécessaire pour se connecter à la raffinerie allemande Bayernoil et un port pour couvrir la demande que la société ne peut pas satisfaire avec l'hydrogène produit localement.

Au début du mois, le ministère allemand des affaires économiques a approuvé la construction du premier réseau de canalisations d'hydrogène du pays. Il a également annoncé un plan d'action visant à soutenir les petites et moyennes entreprises dans leur passage à une production neutre sur le plan climatique, notamment en développant l'infrastructure de l'hydrogène.

Il faut faire plus pour accélérer les investissements dans l'hydrogène, notamment une loi sur l'hydrogène pour réduire la bureaucratie et réglementer rapidement la montée en puissance de l'hydrogène, a déclaré l'association de l'industrie des services publics BDEW au début du mois.

"2023 doit donner un nouvel élan aux investissements dans les énergies renouvelables, l'hydrogène, les centrales électriques à gaz capables de produire de l'hydrogène et les réseaux énergétiques", a déclaré Kerstin Andreae, présidente de BDEW.