La crise énergétique ébranle la puissance industrielle de l'Europe

02/11/2022 | 09:19

L'Europe a besoin de l'appui de ses entreprises industrielles pour économiser de l'énergie dans un contexte de flambée des coûts et de diminution des approvisionnements. Et elles jouent le jeu, mi-volontaires, mi-forcées, puisque la demande de gaz naturel et d'électricité a diminué au cours du dernier trimestre. Il est cependant bien trop tôt pour se réjouir. La baisse n'est pas seulement due au fait que les entreprises industrielles baissent les thermostats, elles ferment aussi des usines qui ne rouvriront peut-être jamais. Et si la baisse de la consommation d'énergie aide l'Europe à surmonter la crise déclenchée par la guerre en Ukraine et les coupures d'approvisionnement de Moscou, les dirigeants, les économistes et les groupes industriels préviennent que sa base industrielle pourrait finir par être gravement affaiblie si les coûts énergétiques élevés persistent. Les industries à forte intensité énergétique, comme l'aluminium, les engrais et les produits chimiques, risquent de voir les entreprises déplacer définitivement leur production vers des endroits où l'énergie bon marché abonde, comme les États-Unis. Même si un mois d'octobre exceptionnellement chaud et les prévisions d'un hiver doux ont contribué à faire baisser les prix, le gaz naturel aux États-Unis coûte toujours environ un cinquième de ce que les entreprises paient en Europe. "Beaucoup d'entreprises abandonnent tout simplement la production", a déclaré Patrick Lammers, membre du conseil d'administration de la compagnie d'électricité E.ON, lors d'une conférence à Londres le mois dernier. Cela pourrait conduire à une désindustrialisation très rapide de l'Europe, a-t-il ajouté. L'activité manufacturière de la zone euro a atteint ce mois-ci son plus faible niveau depuis mai 2020, signalant que l'Europe se dirige vers une récession. Le ralentissement de l'activité manufacturière en Europe L'Agence internationale de l'énergie estime que la demande européenne de gaz industriel a chuté de 25% au troisième trimestre par rapport à l'année précédente. Selon les analystes, des fermetures ont contribué à cette baisse, car les gains d'efficacité ne suffiraient pas à produire de telles économies. "Nous faisons tout ce que nous pouvons pour empêcher une réduction de l'activité industrielle", a déclaré un porte-parole de la Commission européenne dans un courriel. Mais lorsque le temps va se refroidir et que les ménages augmenteront le chauffage, le secteur industriel sera le premier à subir des coupes en cas de pénurie, préviennent les économistes. La peur d'un exode Depuis des décennies, l'industrie européenne déplace sa production vers des lieux où la main-d'œuvre est moins chère et les autres coûts moins élevés, mais la crise énergétique accélère cet exode, selon les analystes. "Si les prix de l'énergie restent si élevés qu'une partie de l'industrie européenne devient structurellement non compétitive, les usines fermeront et se déplaceront vers les États-Unis où il y a une abondance d'énergie de schiste bon marché", a déclaré Daniel Kral, économiste principal chez Oxford Economics. Par exemple, la production d'aluminium primaire de l'UE a été réduite de moitié, soit 1 million de tonnes, au cours de l'année écoulée. Les chiffres commerciaux compilés par Reuters montrent que les neuf fonderies de zinc du bloc ont soit réduit, soit arrêté leur production, qui a été remplacée par des importations de Chine, du Kazakhstan, de Turquie et de Russie. La réouverture d'une fonderie d'aluminium coûte jusqu'à 400 millions d'euros et est peu probable étant donné les perspectives économiques incertaines de l'Europe, a déclaré Chris Heron de l'association industrielle Eurometaux. "Historiquement, lorsque ces fermetures temporaires se produisent, des fermetures permanentes en découlent", a-t-il ajouté. Les efforts de l'Occident pour décrocher des approvisionnements non seulement en énergie, mais aussi en minéraux clés utilisés dans les véhicules électriques et les infrastructures renouvelables, sont également menacés par les prix élevés de l'énergie. Bruxelles devrait proposer une nouvelle législation au début de l'année prochaine - la loi européenne sur les matières premières critiques - pour constituer des réserves de minéraux indispensables à la transition vers l'économie verte, comme le lithium, la bauxite, le nickel et les terres rares. Mais sans davantage d'énergie renouvelable et une baisse des coûts, il est peu probable que les entreprises investissent en Europe, a prévenu Emanuele Manigrassi, responsable du climat et de l'énergie chez European Aluminium. Écarts de prix du gaz naturel Des réductions de production partout L'érosion industrielle redoutée est déjà en cours. Selon le Cefic, le Conseil européen de l'industrie chimique, l'Europe est devenue cette année, pour la première fois, un importateur net de produits chimiques. Plus de la moitié de la production européenne d'ammoniac, un ingrédient clé des engrais, a fermé et a été remplacée par des importations, selon l'Association internationale des engrais. Le fabricant d'engrais norvégien Yara a réduit de deux tiers sa production européenne d'ammoniac et ne prévoit pas de la relancer dans l'immédiat. "Nous suivons de près la situation sur le marché du gaz et nous élaborons des plans d'urgence", a déclaré le PDG Svein Tore Holsether à Reuters par e-mail. La semaine dernière, le plus grand groupe chimique du monde, BASF, s'est demandé s'il était rentable de construire de nouvelles usines en Europe. L'entreprise a également prévenu qu'elle devrait arrêter la production sur son principal site de Ludwigshafen - le plus grand consommateur d'énergie industrielle d'Allemagne - si les approvisionnements en gaz tombent en dessous de la moitié de ses besoins. Certaines entreprises, dont le fabricant allemand de fibres de viscose Kelheim Fibres qui fournit Procter & Gamble, se tournent vers d'autres sources d'énergie. Cette année, l'entreprise allemande a réduit deux fois la production de son usine en Bavière. "À partir du 1er janvier, nous pourrons passer au pétrole", a déclaré Wolfgang Ott, cadre de l'entreprise, qui cherche à obtenir l'aide du gouvernement pour amortir les coûts énergétiques. Elle réfléchit même à un projet solaire de 2 mégawatts. Les industries allemandes ont cherché à obtenir des autorisations plus rapides pour passer du gaz à des carburants plus polluants, prévenant qu'autrement elles seraient obligées de réduire leur production pour atteindre les objectifs d'économie de Berlin. En Grèce, Selected Textiles, un petit producteur de fil de coton, a réduit sa production en raison de la baisse des commandes provenant principalement d'Europe du Nord. Dans son usine de Farsala, dans le centre de la Grèce, le PDG Apostolos Dontas a estimé que la production baisserait de 30% cette année. "Nous voyons que nos clients (...) s'inquiètent sérieusement de savoir s'il y aura une consommation équivalente de produits finis en Europe et si les fabricants d'Europe du Nord eux-mêmes auront accès au gaz naturel", a-t-il déclaré à Reuters. Tata Chemicals, qui opère habituellement sur un plan quinquennal, travaille désormais sur une base trimestrielle, a déclaré son directeur général pour l'Europe, Martin Ashcroft. "S'il s'agit d'un changement structurel et que les prix du gaz restent élevés pendant trois ou quatre ans, le risque réel est que les investissements de l'industrie soient dirigés ailleurs, vers des endroits où les prix de l'énergie sont moins élevés", a ajouté M. Ashcroft.

