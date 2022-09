La crise énergétique est une "menace existentielle" pour la production européenne de métaux -Eurometaux

Environ 50 % des capacités de production d'aluminium et de zinc de l'UE "ont déjà été mises hors service en raison de la crise de l'électricité", a déclaré Eurometaux dans une lettre adressée à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Les ministres de l'UE se réunissent le 9 septembre pour discuter des mesures urgentes à prendre en réponse à la flambée des prix du gaz et de l'électricité qui frappe l'industrie européenne après que la Russie a réduit ses livraisons de gaz à l'Union.

Eurometaux souhaite que l'UE relève le seuil de 50 millions d'euros pour l'aide que les pays de l'UE peuvent proposer aux entreprises en difficulté, qu'elle apporte son soutien en plafonnant les taxes et les surtaxes sur l'électricité et le gaz et qu'elle crée un fonds européen d'aide d'urgence pour les industries à forte intensité énergétique.

Eurometaux a déclaré que la crise énergétique est une "menace existentielle pour l'avenir des fonderies de métaux d'Europe".

"Nous appelons les dirigeants de l'UE et des États membres à prendre des mesures d'urgence pour préserver leurs industries stratégiques à forte intensité d'électricité et éviter des pertes d'emploi permanentes", a déclaré Eurometaux, ajoutant que la lettre a été signée par les directeurs généraux de 40 entreprises européennes.

Eurometaux compte 26 sociétés membres, dont Glencore, Aurbubis, Boliden et Norsk Hydro.

Les réductions de production de zinc, d'aluminium et de silicium ont déjà laissé les consommateurs des industries européennes de l'acier, de l'automobile et de la construction face à de graves pénuries, qui sont compensées par des livraisons de Chine et d'ailleurs.

"La production chinoise est 2,5 fois plus intensive en carbone que la production européenne de zinc ; 2,8 fois plus dans le cas de l'aluminium et 3,8 fois plus pour le silicium", a déclaré Eurometaux.

"Nous estimons que les importations d'aluminium de remplacement de l'Europe ont déjà ajouté 6 à 12 millions de tonnes de CO2 cette année."

L'organisme industriel souhaite également que l'UE demande aux États membres de fournir une aide financière par le biais du système de compensation carbone.

Ce système permet aux gouvernements nationaux d'accorder une compensation aux industries à forte consommation d'énergie pour les aider à récupérer une partie des coûts liés aux prix élevés du carbone qu'elles doivent payer en raison du système d'échange de quotas d'émission (ETS).

"Les métaux de base, les métaux pour batteries et d'autres métaux sont tous nécessaires en volumes plus importants pour l'infrastructure du réseau européen, les véhicules électriques, les panneaux solaires, les éoliennes et les électrolyseurs d'hydrogène", indique la lettre.