La crise énergétique et l'inflation poussent davantage d'entreprises allemandes à l'insolvabilité - étude

Le nombre d'entreprises allemandes poussées vers l'insolvabilité a augmenté au premier semestre de cette année au rythme le plus rapide depuis plus de vingt ans en raison de la crise énergétique, de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt, selon une étude de l'agence de crédit Creditreform publiée jeudi.

De janvier à juin, l'Allemagne a enregistré 8 400 défaillances d'entreprises, soit une hausse de 16,2 % par rapport au premier semestre 2022 et la plus forte augmentation en pourcentage depuis plus de 20 ans, selon Creditreform. "L'énorme fardeau des coûts causé par les coûts excessivement élevés de l'énergie et des matériaux fait son effet", a déclaré Patrik-Ludwig Hantzsch, économiste en chef de Creditreform. D'autres facteurs ont pesé sur les entreprises, notamment les mauvaises conditions de consommation et les distributions généreuses de fonds publics lors des crises passées, qui ont rendu les entreprises trop dépendantes des financements publics et ont fait qu'elles n'ont pas adapté leurs modèles d'entreprise pour devenir plus efficaces jusqu'à ce qu'il soit trop tard, selon la note de Creditreform. Une telle combinaison se retourne contre les entreprises et conduit à une "impasse économique" dans un environnement de hausse des taux d'intérêt, a déclaré M. Hantzsch. Creditreform prévoit une nouvelle augmentation des faillites pour le reste de l'année, car l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt continueront d'entraver les entreprises allemandes. "Le nombre de faillites pourrait même s'accélérer dans les mois à venir", a résumé M. Hantzsch.