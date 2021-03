La crise n'a pas ralenti les implantations en Suisse romande

Genève (awp) - L'éclatement de la pandémie de Covid-19 a eu un impact limité sur l'activité de promotion économique en Suisse romande. L'année dernière, 85 nouvelles sociétés se sont implantées dans la zone d'influence de la Great Geneva Bern area (GGBa), contre 79 en 2019. Les restrictions sanitaires ont cependant fait chuter le nombre de visites d'évaluation.

Les 85 entreprises susmentionnées devraient créer 772 nouveaux emplois dans un horizon de trois ans. "En comparaison à d'autres régions, la Suisse occidentale s'en sort plutôt bien", indique mardi Thomas Bohn, directeur de la GGBa, cité dans le communiqué. La plateforme de promotion économique défend les intérêts des cantons de Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel et Berne.

Les implantations en Suisse occidentale s'étant concrétisées l'année dernière proviennent principalement d'Europe, soit 54 au total pour un potentiel de 435 emplois. La France reste le principal pourvoyeur d'investissements.

Le continent américain a contribué à hauteur de 15 nouvelles sociétés et 118 emplois attendus, contre 12 pour la zone Asie-Pacifique (200 postes escomptés) et quatre pour le "reste du monde" (19), selon les indications fournies dans le rapport 2020, exercice marquant le dixième anniversaire de la GGBa.

Le secteur des sciences de la vie est le plus représenté - avec 19 implantations - et celui possédant un potentiel accru en termes d'emploi, soit 227. Les technologies de l'information et de la communication arrivent en deuxième position, avec 18 nouvelles entreprises et 184 postes attendus d'ici trois ans.

"Valeur sûre"

Parmi les sociétés fraîchement débarquées en Suisse romande figure la jeune pousse française Kerquest, spécialisée dans l'internet des objets (IoT), qui est implantée à Neuchâtel pour se rapprocher du secteur horloger, rappelle la GGBa, à titre d'exemple.

Le métallurgiste américain Tiffin Metal Products a choisi Fribourg pour sa première représentation hors Etats-Unis. Société grecque active dans la formation chirurgicale par réalité virtuelle, OramaVR a relocalisé son siège à Genève.

Les mesures prises afin d'endiguer la propagation du coronavirus ont cependant affecté l'activité de la GGBa, provoquant une plongeon de plus de la moitié des visites d'évaluation. En tout, 93 sociétés ont pu se prêter à cet exercice, contre 245 en 2019. Les projets extra-européens pâtissent fortement de la situation sanitaire actuelle.

"Nous avons bien évidemment été fortement impactés par la crise, mais force est de constater que la Suisse, avec son économie solide, constitue, encore plus qu'avant, une valeur sûre pour bon nombre d'investisseurs internationaux", selon Thomas Bohn.

Malgré les difficultés rencontrées l'année dernière et la cherté du franc, les perspectives restent favorables pour 2021, grâce à un portefeuille de projets "renforcé". Les sciences de la vie, les drones, les technologies financières ou encore l'agroalimentaire constituent les secteurs cible sur lesquels la GGBa concentre ses efforts.

fr/buc