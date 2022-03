La crise tunisienne s'aggrave alors que le président dissout le Parlement

S'exprimant après une session en ligne de plus de la moitié des membres du parlement, leur première depuis juillet, Saied a accusé les participants d'un coup d'Etat manqué et d'une conspiration contre la sécurité de l'Etat et a ordonné des enquêtes à leur sujet.

La session parlementaire et la réponse de Saied ont intensifié la crise politique tunisienne, mais il n'est pas certain qu'elles entraînent un changement immédiat de son emprise sur le pouvoir.

Toute démarche visant à arrêter les membres du parlement qui ont pris part à la session de mercredi, comme la menace d'enquête de Saied peut le laisser entendre, représenterait une escalade majeure dans la confrontation entre Saied et ses opposants.

"Nous devons protéger l'État de la division. ... Nous ne permettrons pas aux abuseurs de poursuivre leur agression contre l'État", a déclaré Saied dans une vidéo publiée en ligne.

Les opposants de Saied l'accusent de coup d'État lorsqu'il a suspendu la chambre l'été dernier, balayé la majeure partie de la constitution de 2014 et s'est mis à gouverner par décret alors qu'il entreprenait de refaire le système politique.

"Nous n'avons pas peur de défendre une institution légitime", a déclaré Yamina Zoglami, une parlementaire du parti islamiste modéré Ennahda.

"Le peuple ne nous a pas retiré sa confiance. Le président a fermé le parlement avec un char d'assaut."

L'ancien professeur de droit affirme que ses actions étaient constitutionnelles et nécessaires pour sauver la Tunisie de plusieurs années de paralysie politique et de stagnation économique aux mains d'une élite corrompue et intéressée.

Il dit qu'il formera un comité pour réécrire la constitution et la soumettre à un référendum en juillet et qu'il organisera ensuite de nouvelles élections parlementaires.

La constitution tunisienne de 2014 stipule que le parlement doit rester en session pendant toute période exceptionnelle du type de celle annoncée par Saied l'été dernier et que la dissolution de la chambre devrait déclencher de nouvelles élections, bien qu'il n'en ait pas encore annoncé.

Les principaux donateurs occidentaux sur lesquels la Tunisie compte pour son soutien budgétaire ont exhorté Saied à revenir sur le chemin de la démocratie et d'un régime constitutionnel normal.

La session parlementaire de mercredi a été retardée lorsque les plateformes de réunion en ligne Zoom et Teams ont cessé de fonctionner en Tunisie peu avant qu'elle ne doive commencer.

S'exprimant à la radio, le député indépendant Iyadh Loumi a accusé le gouvernement de désactiver les applications pour perturber la session, mais le ministre des technologies de la communication a démenti.

DIVISION

La confiance accrue du Parlement reflète l'élargissement de l'opposition à Saied, qui tente de réécrire la constitution, de prendre le contrôle du système judiciaire et d'imposer de nouvelles restrictions à la société civile.

Ennahda, le plus grand parti du parlement avec un quart des sièges, et son leader, Rached Ghannouchi, qui est le président du parlement, ont été ses critiques les plus virulents.

Bien que les partis politiques restent profondément divisés les uns contre les autres, ils sont désormais plus nombreux à se rallier ouvertement à Saied et à exiger qu'il adopte une approche inclusive pour tout effort de restructuration de la politique du pays.

La Tunisie s'est débarrassée du régime autocratique lors d'une révolution en 2011 et a introduit la démocratie, mais son système qui partageait le pouvoir entre le président et le parlement s'est avéré impopulaire après des années de paralysie politique et de stagnation économique.

Saied, un nouveau venu en politique, a été élu en 2019 dans une victoire écrasante au second tour contre un magnat des médias qui faisait face à des accusations de corruption, et il a promis de nettoyer la politique tunisienne.

Alors que l'économie se dirige vers un désastre, le gouvernement cherchant un renflouement international et le puissant syndicat avertissant d'une grève générale, de nombreux Tunisiens ont été désillusionnés par son accent sur le changement constitutionnel.