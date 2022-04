La crise tunisienne s'intensifie alors que la police convoque des personnalités de l'opposition

Rached Ghannouchi, chef du parti islamiste Ennahda et président du parlement dissous, a été convoqué pour comparaître plus tard dans la journée de vendredi, a indiqué son bureau, après l'ouverture d'une enquête sur d'autres membres de la chambre qui avaient défié Saied.

Saied a exigé que des enquêtes soient menées après que les membres du parlement aient tenu une session en ligne mercredi et voté pour révoquer toutes les mesures d'urgence qu'il a imposées - malgré son décret de l'été dernier suspendant la chambre.

Le président a accusé ceux qui ont pris part à la session, ainsi que Ghannouchi dont le bureau avait annoncé le mouvement, de conspirer contre la sécurité de l'Etat et il a ordonné au département de la justice d'ouvrir une procédure judiciaire contre eux.

Le mois dernier, Saied a pris le contrôle du système judiciaire, remplaçant un conseil supérieur dont la tâche était de garantir l'indépendance de la justice, par des juges qu'il a lui-même sélectionnés.

Les actions de Saied soulèvent la perspective d'une répression de l'opposition alors que les principaux acteurs de la Tunisie s'opposent de plus en plus activement à ses tentatives de refaire le système politique dans ce qu'ils appellent un coup d'État.

"C'est un tournant dans le ciblage de ses opposants", a déclaré la vice-présidente du Parlement, Samira Chouachi.

Saied a défendu sa prise de pouvoir l'été dernier comme nécessaire pour sauver la Tunisie d'une élite corrompue et intéressée qu'il décrit comme responsable d'années de paralysie politique et de stagnation économique.

Il a également juré de faire respecter les droits et libertés conquis lors de la révolution de 2011 qui a apporté la démocratie, et jusqu'à présent, il y a eu peu d'arrestations ou de tentatives de faire taire les critiques.

Cependant, tard jeudi, Saied a déclaré qu'il ne convoquerait pas encore de nouvelles élections parlementaires malgré la dissolution de la chambre, et s'est emporté contre ceux qui ont participé à la session de mercredi.

"Il n'y aura pas de dialogue avec ceux qui ont tenté un coup d'État et cherchent à diviser les Tunisiens", a-t-il déclaré, suggérant que ceux qui s'opposent à ses mesures pourraient ne pas être autorisés à se présenter aux futures élections.

OPPOSITION

Ennahda et le Parti constitutionnel libre, qui est en tête dans les sondages d'opinion, ont tous deux déclaré qu'ils s'opposeraient aux plans de Saied pour un référendum sur une nouvelle constitution qu'il prévoit d'introduire.

Les partis sont des ennemis idéologiques jurés et bien qu'il n'y ait aucun signe qu'ils pourraient travailler ensemble contre Saied, leur opposition plus active à ses démarches suggère que la crise s'intensifie.

"Saied, qui a usurpé le pouvoir, doit immédiatement mettre fin aux mesures exceptionnelles", a déclaré le chef du Parti constitutionnel libre, Abir Moussi.

La plus forte opposition à Saied depuis l'été dernier est venue d'Ennahda, qui a été un acteur principal des gouvernements successifs depuis la révolution.

Moussi et son Parti constitutionnel libre décrient les antécédents islamistes d'Ennahda et font l'éloge du régime autocratique de feu Zine El Abidine Ben Ali, qui a été évincé en 2011.

Les États-Unis, l'un des principaux donateurs de la Tunisie depuis la révolution, ont exprimé leur inquiétude face à la dissolution du parlement par Saied et aux menaces d'enquête sur les législateurs, et ont demandé instamment "un retour rapide à un gouvernement constitutionnel".

Saied recherche des fonds internationaux pour éviter une crise des finances publiques dans un contexte de douleur économique croissante pour les Tunisiens après des années de querelles politiques.

Le syndicat UGTT, l'organe politique le plus puissant du pays avec plus d'un million de membres, envisage entre-temps une grève générale pour exiger un dialogue sur les réformes politiques et économiques. Il avait auparavant exhorté Saied à dissoudre le Parlement mais aussi à organiser des élections rapides par la suite.