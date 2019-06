La croissance américaine demeure soutenue mais l'incertitude grandit

Washington (awp/afp) - L'économie américaine a démarré 2019 sur les chapeaux de roue mais la conjoncture pourrait se détériorer en raison de l'intensification de la guerre commerciale menée par Donald Trump et une inflation toujours au ralenti malgré le plein emploi.

Signe que l'horizon économique est loin d'être complètement dégagé, des responsables de la Banque centrale ont laissé entendre cette semaine qu'une baisse des taux n'était plus à exclure pour soutenir la croissance.

Pour l'heure, le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse les prévisions de croissance 2019 et 2020 des Etats-Unis: +2,6% cette année (+0,3 point) et +2% (+0,1 point) l'an prochain, prenant acte d'une activité plus forte que prévu au premier trimestre.

"Les risques sont globalement équilibrés", a résumé l'institution de Washington dans son rapport annuel sur la première économie du monde.

Expansion historique

Au mois de juillet, note-t-il, les Etats-Unis auront enregistré la plus longue période d'expansion de leur histoire tandis que le taux de chômage reste exceptionnellement bas, et même inédit en 50 ans, à 3,6% en avril. Le taux de chômage pour mai sera publié vendredi.

Pour autant, tous les économistes s'attendent à un ralentissement de l'économie américaine cette année alors que les effets des mesures de stimulation de l'activité prises par l'administration Trump (baisse des impôts, investissements) s'estompent.

Plus inquiétant, l'aggravation des tensions commerciales avec la Chine et un nouveau conflit avec le Mexique risquent de compromettre l'expansion.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a reconnu jeudi qu'il y avait "une incertitude accrue quant à la manière dont cette économie évoluera au cours de la prochaine année environ". "Je pense que c'est ce que les marchés voient et nous disent aussi", a-t-il ajouté en référence à la volatilité des marchés.

Ces dernières semaines, Pékin et Washington se sont infligés mutuellement des tarifs douaniers renforcés. Et Donald Trump menace de surtaxer la totalité des importations en provenance de Chine.

La guerre des tarifs douaniers se ressent désormais dans les échanges, avec un déficit commercial américain qui a baissé de 2,1% en avril.

Les négociations sino-américaines semblent pour l'heure dans une impasse. Aucune session de pourparlers formelle n'est pour l'heure programmée.

Donald Trump menace par ailleurs d'ériger à partir de lundi des barrières douanières avec le Mexique pour le contraindre à bloquer les migrants toujours plus nombreux à entrer aux Etats-Unis depuis le Mexique.

Cette mesure serait d'autant plus pénalisante que le Mexique est le deuxième partenaire commercial américain.

Dans son rapport de conjoncture publié mercredi, la Fed a en outre déjà fait état de baisses d'activité dans l'industrie manufacturière dans les régions de Boston et de Cleveland tandis que, dans la région de Saint Louis, des baisses légères à modérées ont été constatées dans les secteurs bancaire, immobilier et agricole.

Et dans un marché au plein emploi, les entreprises peinent à recruter de la main d'oeuvre qualifiée et non qualifiée, ce qui pourrait peser sur la croissance.

Cette semaine le président de la Fed Jerome Powell a assuré qu'il surveillait "de près" les effets de l'intensification du conflit commercial et était, "comme toujours", prêt à agir "de manière à soutenir l'expansion" en abaissant les taux.

Le social en berne

Il anticipait ainsi les recommandations de la directrice générale du FMI Christine Lagarde qui a invité les décideurs du G20 "à se tenir prêts à agir" si la croissance s'avérait particulièrement décevante.

Outre les incertitudes commerciales, le Fonds a mis en avant de nombreuses lacunes de l'économie américaine sur le plan social.

"Les bénéfices de cette croissance enregistrée depuis une décennie n'ont pas été largement partagés", déplore le FMI. Le PIB réel par habitant est à son plus haut niveau historique mais un ensemble d'indicateurs sociaux donne une image plus préoccupante.

L'espérance de vie a diminué, se situant bien en-dessous de celle des autres pays du G7.

"Le revenu médian des ménages américains, corrigé de l'inflation, n'est aujourd'hui que de 2,2% supérieur à celui enregistré à la fin des années 90" alors que le PIB par habitant a augmenté de 23%, détaille-t-il.

De plus, les 40% des ménages les plus pauvres ont un niveau de richesse nette inférieur à celui de 1983.

Le taux de pauvreté reste proche de celui précédant la crise financière, avec près de 45 millions d'Américains vivant dans la pauvreté.

Le FMI souligne aussi que si une part importante du PIB est consacrée à l'éducation comparée aux pays de l'OCDE, les résultats en la matière sont "décevants".

Les Etats-Unis enregistrent en outre un taux élevé d'abandon scolaire à l'université si bien que moins de la moitié des 25-34 ans disposent d'un diplôme de premier cycle.

Et quand les jeunes font des études, c'est au prix d'un surendettement important.

Parmi les recommandations, le Fonds suggère l'instauration d'un congé parental rémunéré, une assistance aux familles sous condition de ressources pour couvrir les frais de garde d'enfants et de personnes à charge ou encore l'augmentation du salaire minimum fédéral.

"Il y a beaucoup de choses positives et de quoi être fier en ce qui concerne l'économie mais si on regarde les indicateurs sociaux il y a une grande marge d'amélioration", a résumé Christine Lagarde, lors d'un point de presse.

