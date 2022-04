La croissance britannique ralentit plus que prévu en février - ONS

L'expansion était inférieure à l'augmentation de 0,3 % prévue dans un sondage Reuters des économistes.

En février, l'économie britannique était 1,5 % plus importante qu'elle ne l'était deux ans plus tôt, juste avant que le pays ne soit frappé par la pandémie de COVID-19, a déclaré l'Office for National Statistics.

L'économie britannique s'est contractée de plus de 9 % en 2020, sa plus forte baisse annuelle depuis la fin de la Première Guerre mondiale, mais elle a rebondi en 2021 et n'a subi qu'un modeste coup dur de la variante Omicron du coronavirus en décembre.

Cependant, les économistes ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour 2022 en raison d'une poussée de l'inflation causée par la hausse des prix de l'énergie et des matières premières -- en partie liée à la guerre en Ukraine -- ainsi que des difficultés persistantes de la chaîne d'approvisionnement depuis la pandémie.

Le mois dernier, l'Office for Budget Responsibility du gouvernement a réduit ses prévisions de croissance pour 2022 à 3,8 %, contre 6,0 % dans ses prévisions précédentes en octobre, prévoyant que l'inflation atteindrait son plus haut niveau en 40 ans, à 8,7 %, plus tard cette année.

Le secteur dominant des services en Grande-Bretagne a tiré la croissance mensuelle en février - stimulée par les voyages et le tourisme - tandis que la production industrielle a chuté de 0,6 % sur le mois, reflétant des baisses dans la production automobile et d'autres domaines en raison de pénuries de composants.