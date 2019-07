La croissance chinoise ralentit à 6,2%, un plus bas en 27 ans

(Précisions, production photo/TV à disposition)

PEKIN, 15 juillet (Reuters) - La croissance économique de la Chine a ralenti au deuxième trimestre à 6,2% en rythme annuel, un plus bas en 27 ans, dans un contexte de tensions commerciales accrues avec les Etats-Unis qui pèsent sur la demande interne et externe.

D'autres statistiques officielles publiées lundi suggèrent toutefois une stabilisation de l'économie chinoise, avec une production industrielle et des ventes au détail supérieures aux attentes en juin.

Partenaires commerciaux de la Chine et investisseurs surveillent de près la santé de la deuxième économie du monde sur fond de conflit commercial prolongé et coûteux entre Pékin et Washington qui alimente les inquiétudes d'une récession mondiale.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) communiquée lundi met en évidence le ralentissement prolongé de l'économie chinoise, après 6,4% sur un an pour la période janvier-mars, ce qui laisse à penser que le gouvernement va être contraint de prendre des mesures de soutien supplémentaires.

Les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une progression du PIB de 6,3% au deuxième trimestre par rapport à la même période l'an dernier.

Pékin a annoncé en mars de nouvelles baisses d'impôts et des dépenses d'infrastructures massives afin de relancer la croissance (), mais leur effet sur l'économie s'est fait attendre et la confiance des dirigeants d'entreprises a continué de se dégrader.

La croissance de la production industrielle, qui avait progressé en mai à un plus bas de plus de 17 ans, a cependant battu le consensus, suggérant que les mesures engagées par le gouvernement pourraient commencer à porter leurs fruits.

La production industrielle a augmenté de 6,3% en rythme annuel, montrent les données publiées par le Bureau national de la statistique (BNS), alors que le consensus ressortait à +5,2% après +5,0% en mai.

L'investissement en actifs immobilisés a également augmenté plus qu'attendu, à 5,8% sur un an contre 5,6% sur les cinq premiers mois de l'année en 2018. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse de 5,5%.

Quant aux ventes au détail, elles ont progressé de 9,8% annuellement en juin, alors que le consensus donnait un léger repli à +8,3% après +8,6% le mois précédent. (Kevin Yao; Jean Terzian pour le service français)