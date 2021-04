Bourse de Paris : La croissance chinoise s'invite chez les sorcières

Wall Street s'est offert hier soir un nouveau triple record, agrémenté du franchissement de seuils symboliques. Le Dow Jones a franchi le cap des 34 000 points en clôture, moins de cinq mois après avoir effacé les 30 000 points. Le trader qui figure sur la photo d'illustration va devoir faire imprimer une nouvelle casquette. La barre des 20 000 points ne remonte qu'à l'année 2017. Quant au Nasdaq 100, le voilà au-dessus des 14 000 points, lui aussi sur un nouveau record. Le S&P500 n'a pas effacé de chiffre rond mais signe, à 4170 points, un nouveau sommet, comme le CAC40 dividendes réinvestis, qui n'avait jamais clôturé aussi haut. L'Euro STOXX 50 est quant à lui positionné idéalement pour tenter l'assaut des 4000 dès aujourd'hui. Encore un chiffre rond.

Cette course folle des indices continue à alimenter les débats, souvent stériles, sur le timing d'entrée sur les marchés financiers. Les épargnants qui ont eu peu d'investir en 2017 lorsque le Dow Jones était – déjà – au plus haut, ont manqué une occasion de doubler la mise. Dans une optique d'investissement de long terme, il faut entrer sans attendre pour prendre le train en marche et renforcer progressivement et méthodiquement ses positions, en diversifiant son risque. Evidemment, cela ne met pas à l'abri des trous d'air, des crises et des cycles, mais plus les horizons d'investissement sont longs, plus le risque tend vers zéro. Il n'y a guère à opposer à cela que l'idéologie et les théories de l'effondrement.

Je découvre à l'instant une courte étude publiée par Liberum ce matin, qui mérite quelques lignes. La banque liste des entreprises européennes qui sont encore loin de leurs pics pré-covid en considérant que ces actions peuvent receler des opportunités "anti-FOMO", le concept dont je parlais hier qui consiste, en bourse, à se ruer sur les actifs plébiscités par les autres de peur de rater le coche. Le principal risque sur ces dossiers est qu'ils ne constituent que des fausses bonnes idées, ce que les anglo-saxons appellent des "value trap", des pièges à valeur. Mais il y a probablement aussi des opportunités au milieu. Pour vous donner un aperçu, voici la liste des dossiers qui évoluent encore au moins 30% sous leurs records pré-pandémie. On retrouve sur le continent Orange, Proximus, SES, Leonardo, Unibail, PSP Swiss Property et Rubis.

Retour sur des considérations macroéconomiques et cap sur la Chine, qui a montré à quoi vont ressembler les statistiques des semaines à venir. Le PIB chinois du 1er trimestre a progressé de 18,3%, en ligne avec les attentes des économistes dont les projections allaient grosso modo de 12 à 22%. Le pays avait freiné plus tôt que les autres en 2020, étant le foyer de l'épidémie. Le PIB du 1er trimestre 2020 s'était contracté de 6,8%, offrant ainsi une base de comparaison particulièrement favorable. L'économie chinoise a été tirée par d'importants investissements en infrastructures et par la consommation intérieure. Les Etats-Unis produiront la première estimation de leur PIB de la période le 29 avril et l'Union européenne le 30 avril. Toutefois, ce sont surtout les PIB du T2 qui bénéficieront de l'effet de base dans le monde occidental.

Les performances financières des entreprises au 1er trimestre ont l'air de confirmer les projections des analystes : le début d'année est très dynamique, hors secteurs directement concernés par les restrictions sanitaires. Après LVMH et les banques américaines plus tôt dans la semaine, L'Oréal, Daimler ou Publicis ont confirmé la tendance depuis hier.

Comme depuis le début de la semaine, les indicateurs avancés sont assez hésitants en préouverture sur le vieux continent, avec un biais haussier. Mais qu'à cela ne tienne, puisque les indices européens ont l'air de toujours parvenir à gagner un peu de terrain en clôture. Nous sommes le 3e vendredi du mois, synonyme de séance de débouclage des options mensuelles sur le marché. Celle que les boursiers ont baptisée "journée des trois sorcières". Mais ces sorcières-là n'ont plus l'air d'effrayer grand monde.

Les temps forts économiques du jour

L'inflation européenne de mars (11h00) précèdera aux Etats-Unis les mises en chantier et permis de construire de mars (14h30) et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan d'avril (16h00). Ce matin donc, la Chine a fait état d'un PIB en croissance de 18,3 % sur le T1, en ligne avec les prévisions des économistes.

L'euro recule légèrement à 1,1951 USD. L'once d'or consolide ses gains de la veille à 1761 USD. Le pétrole est stable avec un Brent à 66,90 USD et un WTI à 63,37 USD. Le rendement de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans recule à 1,58 %. Le Bitcoin recule à 63 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Actualités des sociétés

En France

Résultats des entreprises

Fnac Darty : le début d'année a été dynamique avec un chiffre d'affaires en croissance de 22 % en glissement annuel, et même supérieur de 10 % à celui du T1 2019. Les objectifs sont confirmés.

le début d'année a été dynamique avec un chiffre d'affaires en croissance de 22 % en glissement annuel, et même supérieur de 10 % à celui du T1 2019. Les objectifs sont confirmés. L'Oréal : la croissance organique a atteint 10,2 % au T1, avec un chiffre d'affaires de 7,61 Mds€.

La Française des Jeux : le chiffre d'affaires a progressé de 5 % à 532 M€ au T1. Le groupe espère publier des prévisions 2021 "dès que possible".

Virbac : le laboratoire vétérinaire a relevé ses prévisions annuelles au niveau du chiffre d'affaires et de la rentabilité. L'activité a progressé de 7,6 % en organique au T1 à 266,5 M€.

Annonces importantes

Dans le monde

Résultats des entreprises

Alcoa : l'Ebitda du T1 a progressé de 62 %, largement au-dessus de ce qui était prévu.

Daimler : les résultats du T1 sont nettement supérieurs aux attentes.

HelloFresh : les performances du T1 sont largement supérieures aux attentes,

Annonces importantes

Les immatriculations de véhicules neufs bondissent de 87% en mars en Europe.

Thermo Fisher rachète PPD à 47,50 USD l'action, soit une facture de 14,7 Mds$.

Le fonds activiste Elliott bâtit une position dans GlaxoSmithKline.

Fiat (Stellantis) réduit sa production au Brésil faute de semi-conducteurs.

Le patron d'com veut "faire mieux" pour ses employés après un mouvement social.

ARK achète 110 M$ d'actions Coinbase et renforce ses positions.

PTC Inc va remplacer Varian Medical dans le S&P500.

LG Electronics et General Motors veulent créer une usine de batteries électriques aux USA.

Mattel dévoile un premier véhicule "Tesla Roadster CarbonNeutral Matchbox" constitué de 99 % de matériaux recyclés.

Principales publications de résultats. Morgan Stanley, The Bank of New York Mellon, Tryg, X5 Retail, Conzzeta…