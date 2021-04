La croissance de Tesla est sur la bonne voie grâce à la Chine et au bitcoin

Les ventes de permis réglementaires ont été supérieures au bénéfice trimestriel, conformément à la tendance observée depuis plusieurs trimestres, et le bénéfice net a été entamé par une prime de 299 millions de dollars versée au directeur général Elon Musk. Les performances trimestrielles de Tesla ont atteint les objectifs qualifiant l'entrepreneur milliardaire pour deux paiements d'options

d'une valeur combinée de 11 milliards de dollars. (Graphique sur le paiement des options)

<img src='img src="https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/dgkplyegovb/Pasted%20image%201619471409240.png" style='max-width:600px;display:block' /' style='max-width:600px;display:block' />

"Des crédits réglementaires plus élevés, une baisse des impôts et des ventes de bitcoins ont soutenu les résultats financiers. Si l'on retire ces éléments, les résultats sont largement insuffisants", a déclaré Craig Irwin, analyste chez Roth Capital Partners.

Tesla a réduit sa position en bitcoins de 10 % au cours du trimestre, ce qui a contribué à un petit gain dans les résultats financiers du premier trimestre.

"Nous croyons effectivement à long terme à la valeur du bitcoin", a déclaré le directeur financier Zachary Kirkhorn. "Nous avons l'intention de conserver ce que nous avons à long terme et de continuer à accumuler des bitcoins à partir des transactions de nos clients lorsqu'ils achètent des véhicules."

Les actions de la société étaient en baisse d'environ 2% dans les échanges prolongés.

Tesla a enregistré des livraisons record au premier trimestre, malgré une pénurie mondiale de puces électroniques qui a frappé ses rivaux du secteur automobile. La production du modèle Y en Chine a stimulé la demande dans ce pays.

Pourtant, le constructeur automobile le plus précieux au monde, dont les actions ont été multipliées par plus de huit l'année dernière, doit relever le défi d'être à la hauteur de son évaluation et de gérer les attentes.

"Tesla semble bien positionné pour continuer à livrer davantage de véhicules à l'avenir, à mesure que de nouvelles usines de production sont mises en service, ce qui pourrait permettre à l'entreprise de maîtriser les paramètres de valorisation ridicules qu'elle possède actuellement", a déclaré Peter Hanks de DailyFX.com.

La société a déclaré qu'elle était capable de naviguer à travers les problèmes de pénurie mondiale de puces en partie en se tournant rapidement vers de nouvelles puces, tout en développant simultanément des logiciels pour les puces fabriquées par de nouveaux fournisseurs.

Le premier trimestre "a connu certains des défis de chaîne d'approvisionnement les plus difficiles que nous ayons jamais connus chez Tesla", a déclaré M. Musk.

Cependant, le prix de vente moyen de ses véhicules a chuté de 13 %, car la production des véhicules les plus chers, les Model S et Model X, s'est arrêtée avant des mises à jour majeures. Tesla commencera les livraisons de la nouvelle Model S le mois prochain et la production à haut volume au troisième trimestre. Le taux de production du Model Y à Shanghai a continué de s'améliorer.

Tesla a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la croissance en volume de cette année dépasse 50 %, tout en affirmant qu'elle est en bonne voie pour démarrer la production et les livraisons dans ses usines prévues au Texas et à Berlin cette année. Musk a déclaré que Tesla aura 2 millions de voitures sur les routes l'année prochaine, contre plus d'un million actuellement.

Des rivaux tels que Volkswagen et Ford Motor Co lancent leurs propres véhicules entièrement électriques, dans le but de concurrencer Tesla sur le plan du prix et du style.

Aux États-Unis, le logiciel de conduite autonome de Tesla fait l'objet de nouvelles enquêtes fédérales après 28 accidents de véhicules Tesla, dont un récent au Texas qui a fait deux morts.

Lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, Tesla a déclaré que quelqu'un était probablement à la place du conducteur au moment de l'accident et que toutes les ceintures de sécurité après l'accident n'étaient pas attachées.

Le chiffre d'affaires a atteint 10,39 milliards de dollars, contre 5,99 milliards un an plus tôt. Les analystes avaient prévu un chiffre d'affaires de 10,29 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Tesla a tiré 518 millions de dollars de la vente de crédits réglementaires au premier trimestre, soit une hausse de 46 % par rapport à l'année précédente. Tesla obtient des crédits pour avoir dépassé les normes d'émissions et d'économie de carburant et les vend à d'autres constructeurs automobiles qui n'atteignent pas ces objectifs.

Le bénéfice ajusté de 93 cents par action a dépassé le consensus de Wall Street, qui prévoyait 79 cents.

(Reportages d'Akanksha Rana à Bengaluru et de Hyunjoo Jin à Berkeley, Californie ; reportages supplémentaires de Noel Randewich à Oakland, Californie ; corrections de Peter Henderson et Lisa Shumaker)