La croissance de l'Inde au premier trimestre ne dissuadera peut-être pas la RBI de relever ses taux - analystes

La troisième plus grande économie d'Asie a connu une croissance de 13,5 % au cours du trimestre d'avril à juin, son rythme le plus rapide depuis un an, bien qu'inférieur aux 15,2 % prévus par les économistes dans un sondage Reuters, selon des données publiées mercredi.

La croissance est toutefois bien supérieure à 4,1 % au trimestre précédent. Pour 2022/23, la Reserve Bank of India (RBI) a prévu une croissance économique de 7,2 %.

" La publication des données du PIB (avril-juin) ne devrait pas changer la donne pour la politique monétaire ", ont indiqué dans une obligation les analystes Sonal Varma et Aurodeep Nandi de Nomura.

La RBI a augmenté le taux de rachat de 50 points de base en août pour le porter à 5,40 %, portant le total des hausses à 140 points de base en mai-août.

La prochaine décision politique est prévue pour le 30 septembre, et la majorité des participants s'attendent à une autre hausse, bien que le quantum puisse diminuer.

Nomura a maintenu sa vision d'une hausse de 35 pb du taux repo en septembre et d'une dernière hausse de 25 pb en décembre, avec un taux repo de 6 %, avant que les inquiétudes concernant la croissance mondiale et les hausses cumulées ne conduisent potentiellement le comité de politique monétaire (CPM) à passer à une "pause prolongée".

L'inflation de détail en Inde est restée obstinément au-dessus de 6 % pendant sept mois consécutifs, alors que la bande de tolérance de la RBI reste de 2 à 6 %.

"Nous nous attendons à ce que la RBI procède à une nouvelle hausse des taux de 50 points de base au cours de deux réunions en septembre et décembre, portant le taux repo à 5,90 %, ce qui devrait également être le moment où les taux réels atteindront les niveaux souhaités par le MPC", a déclaré Rahul Bajoria, économiste en chef pour l'Inde chez Barclays.

Entre-temps, certains analystes ont réduit les prévisions de croissance économique de l'Inde pour 2022/23, les ramenant en dessous des 7,2 % prévus par la RBI.

"Alors que la demande refoulée a soutenu la croissance au cours des derniers mois, l'affaiblissement des exportations pourrait devenir un frein considérable", a déclaré Pranjul Bhandari, économiste en chef pour l'Inde chez HSBC, dans une obligation, ajoutant qu'elle s'attend à une croissance du PIB de 6,8 % en 2022/23.

IDFC First Bank a révisé son estimation de la croissance à 7 %, contre 7,3 % précédemment.