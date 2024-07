L'activité des services en Chine a progressé au rythme le plus lent en huit mois et la confiance a atteint son niveau le plus bas en quatre mois en juin, entraînée par une croissance plus lente des nouvelles commandes, a indiqué mercredi une enquête du secteur privé, suggérant qu'une plus grande stimulation économique est nécessaire.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) des services Caixin/S&P Global a baissé à 51,2 contre 54,0 en mai, marquant la lecture la plus basse depuis octobre 2023, mais restant en territoire expansionniste pour le 18ème mois consécutif. La barre des 50 sépare l'expansion de la contraction.

L'enquête, qui couvre principalement les entreprises privées et orientées vers l'exportation, s'aligne sur un PMI officiel plus large publié dimanche qui a montré que l'activité dans le secteur des services a plongé à son plus bas niveau depuis cinq mois.

La deuxième économie mondiale a enregistré une croissance inégale au cours des derniers mois, ce qui a renforcé les appels à un soutien politique accru pour atteindre l'objectif ambitieux d'une croissance d'environ 5 %.

Le sous-indice des nouvelles commandes est tombé à 52,1 en juin, contre 55,4 le mois précédent. La demande extérieure s'est également légèrement ralentie, même si les exportations ont été fortes en mai.

Le niveau de confiance des entreprises est tombé à son plus bas niveau depuis mars 2020, en raison des inquiétudes liées à l'économie mondiale et à la concurrence croissante.

Les prestataires de services ont de nouveau réduit leurs embauches le mois dernier, après avoir créé des emplois en mai.

Le ralentissement de l'inflation des prix des intrants et des extrants a toutefois offert un répit aux chefs d'entreprise confrontés à la hausse des coûts des intrants, de la main-d'œuvre et des transports.

L'indice PMI composite Caixin/S&P, qui suit à la fois le secteur des services et le secteur manufacturier, est tombé de 54,1 à 52,8.

Les marchés se concentrent désormais sur une réunion des dirigeants à la mi-juillet, connue sous le nom de troisième plénum, qui pourrait annoncer certaines réformes.

Selon les conseillers politiques, les mesures visant à redistribuer les revenus des autorités centrales aux gouvernements locaux, réduisant ainsi leur dépendance à l'égard des ventes de terrains, figureront en tête de l'ordre du jour de la réunion.

"Les réformes budgétaires et fiscales devraient se concentrer sur la création d'attentes plus optimistes parmi les participants au marché", a déclaré Wang Zhe, économiste principal au Caixin Insight Group.