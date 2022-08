La croissance de l'activité industrielle au Japon en juillet ralentit, la production et les nouvelles commandes se contractant.

L'indice final au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) a baissé à 52,1 ajusté des variations saisonnières en juillet, contre 52,7 final le mois précédent.

Il s'agit du rythme de croissance le plus lent depuis septembre de l'année dernière, et il est légèrement inférieur à la lecture flash de 52,2.

L'économie japonaise a du mal à se remettre des effets de la pandémie. Les poussées récurrentes du COVID en Chine, la guerre en Ukraine et la flambée des prix des matières premières pèsent sur la demande extérieure.

L'activité manufacturière a souffert de contractions de la production et de l'ensemble des nouvelles commandes ainsi que d'un ralentissement de l'expansion du carnet de commandes, selon l'enquête PMI.

Dans le même temps, les entreprises ont continué à augmenter leurs effectifs, tout en restant confiantes quant aux conditions pour l'année à venir, bien que le degré d'optimisme ait peu changé par rapport à juin.

"L'indice PMI global a masqué certaines tendances inquiétantes lorsqu'on examine les sous-indices sous-jacents, ce qui ajoute des risques de baisse pour le secteur", a déclaré Usamah Bhatti, économiste chez S&P Global Market Intelligence, qui compile l'enquête.

Les entrées de nouvelles commandes ont chuté pour la première fois en 10 mois, tandis que les niveaux de production ont connu leur première contraction depuis février, a ajouté Bhatti.

"L'affaiblissement de la demande a également contribué à réduire la pression sur les capacités d'exploitation", a-t-il ajouté.

"Les arriérés de travail ont augmenté au rythme le plus faible depuis 17 mois, ce qui laisse présager un nouvel affaiblissement de la production au cours des prochains mois."

Les données officielles publiées vendredi ont dressé un tableau plus positif de l'activité manufacturière, montrant que les usines japonaises ont augmenté leur production en juin au rythme le plus rapide depuis plus de neuf ans, alors que les perturbations dues aux restrictions COVID-19 de la Chine s'atténuaient.

Mais un responsable gouvernemental a également averti que des risques de baisse de la production subsistaient en raison de retards dans l'approvisionnement en pièces détachées. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles la Banque du Japon reste résolument engagée dans ses politiques ultra-basses, malgré une tendance mondiale à la hausse des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation galopante.