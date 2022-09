La croissance de l'activité industrielle en août au Japon chute à son plus bas niveau depuis près d'un an - PMI

Le ralentissement de l'expansion envoie un signal d'alarme sur les perspectives de croissance mondiale aux décideurs politiques qui espèrent que la troisième plus grande économie du monde bénéficiera d'un commerce plus fort.

L'indice final au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) est tombé à 51,5 en août, corrigé des variations saisonnières, contre 52,1 le mois précédent.

La lecture est restée au-dessus de la marque de 50 qui sépare la contraction de l'expansion, mais a été le plus faible taux de croissance depuis septembre 2021. Elle était supérieure à la lecture flash de 51,0.

Le chiffre principal a souffert du deuxième mois consécutif de baisse de la production et des nouvelles commandes globales. Les nouvelles commandes se sont contractées au rythme le plus rapide depuis octobre 2020, les commandes à l'exportation diminuant pour le sixième mois consécutif.

La baisse de l'activité manufacturière devrait se poursuivre à court terme, a déclaré Usamah Bhatti, économiste chez S&P Global Market Intelligence, qui compile l'enquête.

"L'absence de nouvelles commandes dans un contexte de baisse de la confiance des clients a renforcé la pression sur les capacités des fabricants", a-t-il ajouté.

"L'un des avantages de l'assouplissement de la demande est que la pression sur les chaînes d'approvisionnement a eu l'occasion de se relâcher."

Les usines japonaises ont prolongé leur expansion pour un deuxième mois en juillet grâce à un bond de la production de véhicules à moteur, selon les données gouvernementales publiées mardi.

Mais elles ont également montré que la production de pièces et d'appareils électroniques a subi sa plus forte baisse sur un mois depuis que des données comparables sont disponibles en février 2013, ce qui suggère des fissures plus profondes dans les perspectives de croissance économique.

Les conditions fragiles auxquelles sont confrontés les fabricants japonais étaient également visibles dans l'enquête PMI, qui a montré la première diminution des arriérés de travail qui sont un indicateur de l'état des affaires en cours depuis février 2021.

Les coûts des intrants ont continué d'augmenter rapidement, bien qu'à un rythme légèrement plus facile qu'en juillet.