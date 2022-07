La croissance de l'activité industrielle en juillet au Japon ralentit pour atteindre son plus bas niveau depuis 10 mois - flash PMI

L'activité dans le secteur des services a également progressé à un rythme plus lent, ce qui suggère une demande plus faible au niveau national alors que l'affaiblissement du yen a fait augmenter le coût des importations, suscitant des inquiétudes quant à l'impact que cela pourrait avoir sur l'économie.

L'indice au Jibun Bank Flash Japan des directeurs d'achat du secteur manufacturier (PMI) a glissé à 52,2 ajusté des variations saisonnières en juillet par rapport au chiffre final de 52,7 du mois précédent, marquant la plus faible expansion depuis septembre dernier.

Le chiffre principal a été tiré vers le bas par la première contraction de la production en cinq mois et la première baisse des nouvelles commandes globales depuis septembre dernier. Les nouvelles commandes à l'exportation se sont contractées pour le cinquième mois consécutif.

Usamah Bhatti, économiste chez S&P Global Market Intelligence, qui compile l'enquête, a déclaré que l'activité du secteur privé dans son ensemble était marginale.

"L'expansion de la production a été la plus faible enregistrée depuis mars", a-t-il ajouté. "Les entreprises ont constaté que les pénuries de matières premières et la hausse des coûts énergétiques et salariaux ont de plus en plus freiné la production et les entrées de nouvelles commandes."

"Cela a été particulièrement évident chez les fabricants, qui ont enregistré une réduction des niveaux de production pour la première fois en cinq mois", a déclaré M. Bhatti.

L'indice PMI Flash au Jibun Bank pour les services a chuté à 51,2 en juillet, après correction des variations saisonnières, par rapport à la valeur finale de 54,0 en juin, mais a progressé pour le quatrième mois consécutif.

L'indice PMI composite au Jibun Bank Flash Japon, qui est calculé en utilisant à la fois l'industrie manufacturière et les services, a chuté à 50,6 par rapport à un final de 53,0 en juin.

La marque de 50 sépare la contraction de l'expansion.