La croissance de l'emploi aux États-Unis devrait ralentir, mais rester forte en août

Le rapport sur l'emploi du département du Travail, très surveillé, sera publié vendredi, une semaine après que le président de la Fed, Jerome Powell, ait averti les Américains d'une période douloureuse de croissance économique lente et d'une possible augmentation du chômage, alors que la banque centrale américaine resserre agressivement sa politique monétaire pour étouffer l'inflation.

La solide croissance de l'emploi prévue le mois dernier serait une preuve supplémentaire que l'économie continue de se développer, même si le produit intérieur brut s'est contracté au cours du premier semestre de l'année. C'est également un signe que la Fed a encore besoin de refroidir le marché du travail, malgré la mise en place de hausses de taux.

"Si nous parlons toujours d'une croissance de l'emploi de 300 000, et d'un taux de chômage d'environ trois et demi, ou 3,6 %, je pense que la Fed pense vraiment que le marché du travail peut absorber un resserrement plus agressif", a déclaré Will Compernolle, économiste principal chez FHN Financial à New York. "Nous sommes assez loin de toute douleur en ce qui concerne le marché du travail."

La masse salariale non agricole a probablement augmenté de 300 000 emplois le mois dernier après avoir bondi de 528 000 en juillet, selon une enquête Reuters auprès des économistes. Cela marquerait le 20e mois consécutif de croissance de l'emploi. Bien qu'il s'agirait de la plus faible augmentation en 16 mois, elle serait toujours bien supérieure à la moyenne pré-pandémique.

Les estimations de la croissance de la masse salariale varient de 75 000 à 450 000. Le taux de chômage a été prévu inchangé à un bas niveau pré-pandémique de 3,5 %.

Malgré l'incertitude des perspectives économiques, la demande de main-d'œuvre reste forte. Il y avait 11,2 millions d'offres d'emploi le dernier jour de juillet, avec deux offres d'emploi pour chaque personne sans emploi.

Les premières demandes d'allocations chômage restent faibles et la mesure de l'emploi dans les usines de l'Institute for Supply Management a rebondi en août après trois baisses mensuelles consécutives. Les commentaires des usines interrogées par l'ISM montrent qu'elles "ont continué à embaucher à des taux élevés en août, avec peu d'indications de licenciements, de gels d'embauche ou de réductions d'effectifs par attrition."

LA THÉSAURISATION DES TRAVAILLEURS

Mais le taux de réponse à l'enquête sur les établissements du ministère du Travail, dont est tiré le nombre de salariés non agricoles, a historiquement tendance à être faible en août, ce qui se traduit par des gains d'emplois initiaux arrivant en dessous des attentes.

"Au cours des cinq dernières années, la révision moyenne à la hausse entre la première et la troisième estimation est de près de 120 000", a déclaré Ryan Sweet, économiste principal chez Moody's Analytics à West Chester, en Pennsylvanie.

"Un autre facteur est que la croissance de l'emploi en juillet a été dopée par une semaine supplémentaire entre les périodes de référence des salaires. Par conséquent, certaines embauches qui auraient normalement eu lieu fin juillet ou début août ont pu être avancées."

Le gouvernement enquête auprès des entreprises sur les salaires au cours de la semaine qui comprend le 12 du mois. La Fed a relevé à deux reprises son taux directeur de trois quarts de point de pourcentage, en juin et en juillet. Depuis mars, elle a fait passer ce taux de près de zéro à sa fourchette actuelle de 2,25 % à 2,50 %.

Les marchés financiers évaluent à environ 78 % la probabilité d'une augmentation de 75 points de base lors de la réunion politique de la Fed des 20 et 21 septembre. Les données sur les prix à la consommation du mois d'août, prévues pour le milieu du mois, seront également un facteur important dans la détermination de la prochaine hausse des taux.

Le marché du travail a continué de progresser, les économistes attribuant cette résistance aux entreprises qui thésaurisent des travailleurs après avoir connu des difficultés l'année dernière, la pandémie ayant contraint certaines personnes à quitter le marché du travail en partie à cause de la maladie prolongée causée par la maladie.

Il existe également une demande refoulée de travailleurs dans les industries de services comme les restaurants et les compagnies aériennes. Le taux de participation à la population active, ou la proportion d'Américains en âge de travailler qui ont un emploi ou en cherchent un, reste inférieur de 1,3 point de pourcentage à son niveau d'avant la pandémie.

D'autres économistes ont déclaré que si les licenciements des grandes entreprises attiraient l'attention des médias, les petites entreprises embauchaient. Ils ont également fait valoir qu'une forte embauche dans le secteur des services, qui a été fortement touché par la pandémie, était nécessaire pour lutter contre l'inflation.

"Nous sommes toujours en train de rattraper notre retard et c'est là que je suis complètement à contre-courant", a déclaré Brian Bethune, professeur d'économie au Boston College. "Plus les entreprises peuvent embaucher de personnes, plus elles peuvent fournir de services, ce qui signifie plus de production et cela réduira l'inflation. C'est ce qui est essentiel maintenant."

La chute des prix des matières premières a ralenti le rythme de l'inflation, l'indice annuel des prix à la consommation ayant augmenté de 8,5 % en août. Mais la hausse des salaires devrait maintenir l'inflation à un niveau élevé pendant un certain temps.

Le salaire horaire moyen devrait augmenter de 0,4 % après une solide hausse de 0,5 % en juillet. Cela porterait la hausse annuelle des salaires à 5,3 %, contre 5,2 % en juillet. Les fortes hausses de salaires maintiennent le côté revenu de la croissance économique en expansion, bien qu'à un rythme modéré, et une récession à distance pour le moment.

"S'il y a une récession, elle sera légère", a déclaré Christopher Kayes, professeur de gestion à la George Washington University School of Business à Washington. "Ce sera une récession avec presque le plein emploi. Nous n'avons jamais vu cela de notre vivant."