L'économie américaine a probablement continué à créer des emplois à un rythme soutenu en mars, même si le marché du travail perd de son éclat à mesure que les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale freinent la demande.

Le rapport sur l'emploi du département du travail, très attendu, qui devrait également montrer un taux de chômage inchangé à 3,6 % et des gains salariaux modérés le mois dernier, devrait être bien accueilli par les responsables de la banque centrale américaine, qui se demandent s'ils doivent interrompre leur cycle de hausse des taux d'intérêt le plus rapide depuis les années 1980. Le rapport sera publié à 8h30 EDT (1230 GMT), un jour où la plupart des marchés financiers sont fermés pour le vendredi saint.

Comme pour la plupart des données économiques récentes, il serait trop tôt pour que les tensions sur les marchés financiers, déclenchées par la faillite de deux banques régionales américaines en mars, se manifestent dans le rapport sur l'emploi.

"Les chiffres sont encore assez solides", a déclaré Sarah House, économiste principale chez Wells Fargo à Charlotte, en Caroline du Nord. "Nous sommes toujours confrontés à une inflation considérable. La Fed va probablement procéder à une nouvelle hausse en mai, mais nous pensons qu'il s'agira de la dernière hausse de ce cycle."

Selon une enquête Reuters menée auprès d'économistes, le nombre d'emplois non agricoles a probablement augmenté de 239 000 le mois dernier. Bien qu'il s'agisse de la plus faible augmentation depuis décembre 2020, la croissance de l'emploi représenterait plus du double des 100 000 emplois par mois qui, selon les économistes, sont nécessaires pour suivre la croissance de la population en âge de travailler.

L'économie a créé 311 000 emplois en février. Une partie du ralentissement anticipé des embauches est attribuée à l'affaiblissement de l'impulsion donnée par un temps anormalement doux en janvier et février.

Les estimations varient entre 150 000 et 342 000, les risques étant plutôt à la baisse. Les révisions annuelles du département du travail concernant les demandes hebdomadaires et les demandes continues, qui ont été publiées jeudi, ont montré des améliorations significatives pour les deux séries. Les économistes ont déclaré que les révisions rapprochaient les séries de demandes d'emploi d'autres données qui ont suggéré que le marché du travail perdait de la vitesse.

Les enquêtes de l'Institute for Supply Management ont proposé cette semaine une évaluation négative du marché du travail. Les offres d'emploi sont tombées sous la barre des 10 millions à la fin du mois de février pour la première fois en près de deux ans, bien qu'il y ait eu 1,7 offre d'emploi pour chaque chômeur ce mois-là, selon les données du gouvernement.

PERDRE DE L'ÉCLAT

Le mois dernier, la Fed a relevé son taux d'intérêt de référence au jour le jour d'un quart de point de pourcentage, mais a indiqué qu'elle était sur le point de suspendre d'autres hausses de taux en raison des tensions sur les marchés financiers. La Fed a augmenté son taux directeur de 475 points de base depuis mars dernier, passant d'un niveau proche de zéro à la fourchette actuelle de 4,75 % à 5,00 %.

Le salaire horaire moyen devrait augmenter de 0,3 % en mars, après avoir progressé de 0,2 % en février. Cela ramènerait l'augmentation annuelle des salaires à 4,3 %, contre 4,6 % en février, ce qui est encore trop élevé pour être compatible avec l'objectif de 2 % de la Fed.

Le marché du travail devrait se détendre de manière significative à partir du deuxième trimestre, les entreprises réagissant davantage à un ralentissement de la demande causé par des coûts d'emprunt plus élevés.

Les conditions de crédit se sont également resserrées, ce qui pourrait rendre l'accès au financement plus difficile pour les petites entreprises et les ménages. Les petites entreprises, comme les restaurants et les bars, ont été les principaux moteurs de la croissance de l'emploi depuis la reprise après la pandémie.

"Cela présente de nombreux risques pour le marché du travail", a déclaré Thomas Simons, économiste chez Jefferies à Bloomfield, dans le New Jersey. "Au cours des prochains mois, les petites entreprises embaucheront moins, car leur accès au crédit sera de plus en plus limité.

Certains économistes prédisent que les chiffres de la masse salariale deviendront négatifs au second semestre, une évolution qui, selon eux, obligerait la Fed à commencer à réduire ses taux pour éviter de plonger l'économie dans une profonde récession. Le président de la Fed, Jerome Powell, s'est opposé à cette hypothèse.

Les économistes qui prévoient une baisse des taux cette année font valoir que certains pans de l'économie, comme le logement, sont déjà en récession, tandis que les normes de prêt plus strictes adoptées par les banques signifient que le crédit sera plus restreint. Ils notent également que le climat des affaires a atteint des niveaux de récession, tandis que la confiance des consommateurs reste morose.

"La combinaison de ces facteurs signifie que nous devons dire que la récession est un événement hautement probable, et dans une récession, les pressions inflationnistes sont susceptibles de s'atténuer assez rapidement, ce qui ouvrira la porte à des réductions des taux d'intérêt plus tard dans l'année", a déclaré James Knightley, économiste international en chef chez ING à New York.