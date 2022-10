La croissance de la Chine au troisième trimestre devrait rebondir de 3,4 %, mais le 2022 devrait connaître sa pire performance depuis des décennies : Sondage Reuters

Les restrictions strictes de COVID-19 dans la deuxième plus grande économie du monde, les perturbations de l'approvisionnement en énergie et en nourriture causées par la crise ukrainienne et le ralentissement de la croissance mondiale en raison des fortes augmentations des coûts d'emprunt pour freiner l'inflation galopante ont tous conspiré pour assombrir les perspectives.

Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a probablement augmenté de 3,4 % en juillet-septembre par rapport à l'année précédente, soit une accélération par rapport au rythme de 0,4 % du deuxième trimestre, selon la prévision médiane de 40 économistes interrogés par Reuters.

À première vue, le rebond semble solide, bien que les poussées récurrentes du COVID et l'aggravation du marasme immobilier signifient que l'économie ne tourne pas à plein régime.

La croissance devrait s'accélérer à 3,8 % au quatrième trimestre, portant le rythme de 2022 à 3,2 %, bien en deçà de l'objectif officiel d'environ 5,5 %. Si l'on exclut l'expansion de 2,2 % après le coup initial de la COVID en 2020, il s'agirait également de la pire performance depuis 1976 - la dernière année de la Révolution culturelle de dix ans qui a anéanti l'économie.

"L'économie est susceptible de subir des pressions à la baisse au quatrième trimestre, mais elle pourrait connaître une période de reprise l'année prochaine", a déclaré Nie Wen, économiste basé à Shanghai chez Hwabao Trust.

"Néanmoins, il sera difficile de voir une forte reprise étant donné l'affaiblissement de la demande mondiale."

L'économie a échappé de justesse à une contraction d'une année sur l'autre au deuxième trimestre lorsque les grandes villes - y compris la capitale commerciale Shanghai - ont imposé des lockdowns pour contenir l'augmentation des cas de coronavirus dans le cadre de la politique stricte de Pékin "zéro COVID".

Les investisseurs attendront les signaux politiques d'un congrès historique du parti communiste au pouvoir qui doit commencer dimanche.

Sur une base trimestrielle, le PIB devrait augmenter de 3,5 % au troisième trimestre, contre une baisse de 2,6 % en avril-juin, selon le sondage.

Les analystes ont réduit à plusieurs reprises leurs perspectives de croissance cette année. La croissance attendue pour 2022 serait inférieure aux 4,0% prévus par les analystes dans un sondage Reuters en juillet et aux 5,0% prévus en avril.

Les dirigeants chinois, apparemment résignés à la trajectoire de croissance plus faible pour l'année, ont minimisé l'importance d'atteindre l'objectif officiel d'environ 5,5 % pour 2022, qui a été fixé en mars.

Outre les vents contraires intérieurs, les exportateurs chinois sont également confrontés à des difficultés, car les perspectives économiques mondiales s'assombrissent.

Le gouvernement doit publier les données du PIB du troisième trimestre, ainsi que les données d'activité de septembre, le 18 octobre à 0200 GMT.

La croissance économique devrait s'accélérer pour atteindre 5,0 % en 2023.

UN ASSOUPLISSEMENT POLITIQUE MODESTE EN VUE

Les décideurs politiques ont déployé plus de 50 mesures de soutien économique depuis la fin mai, canalisant plus d'argent dans les projets d'infrastructure et réduisant les impôts pour les entreprises.

Un soutien supplémentaire est attendu de la part de la Banque populaire de Chine (PBOC), a déclaré vendredi son gouverneur, Yi Gang.

Les nouveaux prêts bancaires en Chine ont presque doublé en septembre par rapport au mois précédent et ont largement dépassé les attentes après l'intervention de la banque centrale pour relancer l'économie.

Les analystes s'attendent à ce que la PBOC réduise le loan prime rate (LPR) à un an, le taux de prêt de référence, de 5 points de base au quatrième trimestre, selon le sondage.

En août, la banque centrale a réduit le LPR à un an de 5 points de base et a abaissé le LPR à cinq ans dans une plus large mesure.

La PBOC est susceptible de maintenir le ratio de réserves obligatoires (RRR) des banques - le montant des liquidités que les banques doivent détenir comme réserves - stable dans le reste de l'année 2022, selon le sondage.

L'inflation des prix à la consommation devrait s'accélérer à 2,2 % en 2022, contre 0,9 % en 2021, en baisse par rapport aux 2,3 % prévus en juillet et en dessous de l'objectif officiel d'environ 3 %, selon le sondage. L'inflation devrait remonter à 2,3 % en 2023.

Les prix à la consommation ont augmenté de 2,8 % en septembre par rapport à l'année précédente - le rythme le plus rapide depuis plus de deux ans, en grande partie sous l'effet du coût des denrées alimentaires, ce qui limite les possibilités d'assouplissement de la politique.

