La croissance de la Chine tombe à un creux de près de 30 ans

PEKIN, 18 octobre (Reuters) - La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Chine a ralenti au troisième trimestre à 6,0% sur un an, un plus de bas de près de 30 ans, dans un contexte de conflit commercial avec les Etats-Unis qui pèse de plus en plus sur la deuxième économie du monde.

Les données officielles publiées vendredi mettent en évidence le ralentissement prolongé de l'économie chinoise, après une croissance du PIB de 6,2% sur un an pour la période avril-juin, malgré les mesures de soutien engagées depuis l'année dernière par Pékin.

La performance du troisième trimestre se situe au bas de l'objectif de Pékin d'une croissance économique de 6,0% à 6,5% pour l’ensemble de l’année.

Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une progression de 6,1% entre juillet et septembre par rapport à l'année précédente.

Les investisseurs et les partenaires commerciaux de la Chine surveillent de près la santé de la deuxième économie mondiale, sur fond d'un conflit commercial prolongé et coûteux entre Pékin et Washington qui alimente les craintes d'une récession à l'échelle mondiale.

"Il y a encore beaucoup d'incertitudes concernant l'accord commercial entre les deux pays", a déclaré Ho Woei Chen, économiste à la banque UOB basée à Singapour. "Je pense que les droits de douane du 15 décembre auront des conséquences importantes sur la croissance chinoise à l'horizon 2020. L'approche de Pékin a été assez mesurée et ciblée et continuera de l'être."

Les Bourses asiatiques ont réduit leurs gains après la publication de cette statistique, celle de Shanghai s'orientant franchement dans le rouge. Son indice composite perd 0,59% à l'approche de la clôture.

