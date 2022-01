La croissance de la fréquentation de Target pour les fêtes de fin d'année a dépassé celle de Walmart et Best Buy -données

La fréquentation des magasins Target a augmenté pendant les dernières fêtes de fin d'année par rapport à deux ans auparavant, tandis que les visites des magasins Walmart et Best Buy ont globalement diminué, selon des données fournies en exclusivité à Reuters et mesurant la fréquentation des magasins du 1er novembre au 25 décembre.

Les données sur les magasins pourraient fournir des indices précoces pour aider les investisseurs à séparer les gagnants des perdants après une saison des fêtes marquée par la pandémie de coronavirus https://www.reuters.com/article/us-usa-holidayshopping-black-friday/pandemic-fears-online-deals-thin-u-s-black-friday-crowds-idUSKBN28710B et des pénuries de stocks résultant d'un blocage de la chaîne d'approvisionnement https://www.reuters.com/article/usa-holidayshopping-ships-idCAKBN2GX0XX.

La fréquentation des magasins Target a augmenté de 6,2 % pendant les fêtes de fin d'année par rapport à il y a deux ans, avant la pandémie, selon Placer.ai, une société de recherche qui recueille des données de localisation anonymes auprès de 30 millions d'appareils mobiles dans tout le pays. Chez ses rivaux Walmart Inc et Best Buy Co Inc, le trafic a diminué de 0,1 % et de 11,5 %, respectivement, selon les données.

Target, Walmart et Best Buy ont refusé de commenter.

Le trafic de novembre-décembre aux États-Unis a également été érodé par les personnes qui ont fait leurs achats plus tôt que d'habitude https://www.reuters.com/article/usa-holiday-shopping-ads-idCAKBN2GR3X7 pendant la période des fêtes de 2021.

Marshal Cohen, analyste en chef du commerce de détail pour le groupe NPD, a déclaré que les données sur le trafic sont utiles pour comprendre si les gens vont dans les magasins et font des achats impulsifs qui représentent environ 25 % des ventes de Noël des détaillants.

Néanmoins, M. Cohen a déclaré que les personnes inquiètes du COVID-19 ont changé leur façon de faire des achats, allant de plus en plus souvent en ligne, ce qui constitue un défi pour certains détaillants.

Selon Refinitiv I/B/E/S, les ventes de Target pour le trimestre des fêtes devraient augmenter de plus d'un tiers par rapport à 2019, tandis que le chiffre d'affaires de Walmarts devrait augmenter d'environ 7 % et celui de Best Buy d'environ 10 %.

La fréquentation des magasins Target a augmenté dans toutes les régions du pays, à l'exception d'Hawaï et de Washington D.C., avec une hausse de près de 24 % de la fréquentation dans le Vermont et l'Idaho, par rapport à 2019, selon Placer.ai.

Malgré la forte fréquentation de Targets pendant les fêtes de fin d'année, la marge bénéficiaire du détaillant au quatrième trimestre devrait se réduire à 25,35 %, contre 27,10 % il y a deux ans, en partie à cause des embouteillages dans la chaîne d'approvisionnement.

OÙ LES GENS ONT FAIT LEURS ACHATS

Le trafic de Walmart a diminué dans 20 États, principalement dans les zones côtières, le détaillant étant plus durement touché en Floride, au New Jersey, au Maryland et au Delaware. La fréquentation a augmenté dans plusieurs régions du pays, les clients se rendant dans les magasins de nombreux États du Midwest et du Sud.

La fréquentation de Best Buys a baissé dans tous les États américains sauf quatre au cours de la période. Les analystes ont déclaré que le détaillant en électronique était probablement incapable de s'approvisionner en produits en quantité suffisante, notamment en téléviseurs et en consoles, dans un contexte de pénurie mondiale de puces.

Le trafic ne reflète pas toujours les tendances des ventes. Il est très difficile de tracer une ligne droite entre la fréquentation des magasins et les ventes totales et le commerce de détail, a déclaré John Mercer, responsable de la recherche mondiale de la société de conseil Coresight Research.

Selon les données de Sensormatic, la fréquentation globale des magasins américains a diminué chaque semaine du 1er novembre au 25 décembre par rapport aux mêmes semaines de la période pré-pandémique 2019.

Depuis que le style de vie COVID a commencé, Target a plutôt montré la voie, a déclaré Cohen. Il y a eu moins de ruptures de stock, les promotions ont été agressives, même quand Amazon les a réduites au minimum, l'entreprise a investi dans les produits de marque privée, et elle a été un leader dans le domaine de l'achat en ligne et du ramassage en magasin.