La croissance de la population américaine augmentera d'un pouce en 2022, grâce à l'immigration

La population du pays a augmenté de 0,4 % cette année pour atteindre 333,3 millions de personnes après avoir presque stagné à 0,1 % en 2021, lorsque le coronavirus a exacerbé une tendance à une croissance plus modérée au cours des années précédentes.

L'année 2021 a été la première fois depuis 1937 que la population américaine a augmenté de moins d'un million de personnes, reflétant la croissance numérique la plus faible depuis au moins 1900, date à laquelle le Census Bureau a commencé à estimer annuellement la population.

La migration internationale nette - le nombre de personnes qui entrent et sortent du pays - a ajouté environ 1,01 million de personnes entre 2021 et 2022 et a été le principal moteur de la croissance, a déclaré le Census Bureau dans un communiqué jeudi. Cela se compare à une migration nette de plus de 376 000 l'année précédente, signalant un retour potentiel aux niveaux pré-pandémiques.

La Floride a été l'État à la croissance la plus rapide en 2022, avec une augmentation de la population de 1,9 % pour atteindre environ 22,2 millions, selon les chiffres du Census Bureau.

"Bien que la Floride ait souvent été parmi les États à plus forte croissance, c'est la première fois depuis 1957 que la Floride est l'État dont le pourcentage d'augmentation de la population est le plus élevé", a déclaré Kristie Wilder, démographe à la Division de la population du Census Bureau.

Dix-huit États ont connu une baisse de leur population en 2022, contre 15 et le district de Columbia l'année précédente.

La Californie et l'Illinois ont connu des diminutions à six chiffres de leur population résidente. La baisse de la population dans ces deux États reflète la migration nette vers d'autres États.