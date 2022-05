La croissance de la production industrielle de la zone euro a stagné en avril-PMI

L'invasion de l'Ukraine par la Russie, associée à de nouveaux blocages liés au COVID-19 en Chine, ont exacerbé les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement et laissé les usines en difficulté. Les indicateurs prospectifs de l'enquête n'ont pas laissé entrevoir un retournement imminent.

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière de S&P Global est tombé à 55,5 en avril, son plus bas niveau depuis 15 mois, contre 56,5 en mars, juste en dessous de l'estimation initiale "flash" de 55,3 et toujours confortablement au-dessus de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction.

Mais l'indice mesurant la production, qui alimente un PMI composite attendu mercredi et considéré comme un bon indicateur de la santé économique, a chuté de 53,1 à 50,7, son plus bas niveau depuis juin 2020, lorsque le bloc subissait la première vague de la pandémie de coronavirus.

"La production manufacturière s'est quasiment arrêtée dans toute la zone euro en avril", a déclaré Chris Williamson, économiste commercial en chef chez S&P Global.

"Les entreprises ont non seulement signalé que les problèmes persistants de pénurie de composants étaient aggravés par la guerre en Ukraine et les nouveaux blocages en Chine, mais que la hausse des prix et l'incertitude croissante quant aux perspectives économiques frappaient également la demande."

Les coûts des intrants ont augmenté à l'un des taux les plus rapides de l'histoire de l'enquête et les usines ont répercuté cette hausse sur leurs clients en augmentant leurs prix à un rythme record. L'indice des prix à la production est passé de 74,2 à 77,3, son plus haut niveau depuis que S&P Global a commencé à collecter ces données fin 2002.

Cela devrait accroître la pression sur la Banque centrale européenne pour qu'elle resserre sa politique, car l'inflation dans l'union monétaire a atteint 7,5 % le mois dernier, selon les données officielles préliminaires de la semaine dernière, soit près de quatre fois l'objectif de 2 % de la Banque.

La BCE devrait relever son taux de dépôt avant la fin de l'année, selon un sondage Reuters du mois dernier. [ECILT/EU]