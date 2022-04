Etienne Monceau Analyste Suivre 70 Tous ses articles Bavard hyperactif, fan de sports de glisse et de grands espaces, il rêve d'un univers financier démocratisé, où chacun ferait fleurir son patrimoine, en faisant fi du jargon des experts et en disposant des bonnes infos. Auteur d'un livre dédié à la vulgarisation de la bourse, Etienne aime à se voir comme un investisseur responsable. Chez Zonebourse, il déploie son amour de l'analyse fondamentale (et des bilans d'entreprise !) en espérant pouvoir, un jour, gérer un fonds privé. La croissance des bénéfices du CAC40 décortiquée 09/04/2022 | 10:50 Etienne Monceau 09/04/2022 | 10:50 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Dans l’un de mes derniers papiers, je partageais déjà mon inquiétude relative aux résultats estimés pour l’exercice 2022, qui seront probablement revus à la baisse. En gros, je vois mal comment nous échapperons à ces révisions pour une partie des sociétés alors que les coûts montent et que les anticipations de croissance économique se réduisent. Attention, je parle de révisions en baisse des objectifs, et pas nécessairement de décroissance. A ce stade et comme nous allons très vite le voir, la sommes des résultats des entreprises du CAC40 devrait progresser de près de 9% entre 2021 et 2022. Cette présentation sera relativement rapide. Mon objectif est de faire, avec vous, un suivi de cette métrique entre chaque publication trimestrielle pour voir comment elle évolue. Sur ce premier visuel (heatmap), vous trouverez les bénéfices estimés pour l’exercice 2022 (moyenne des attentes des analystes) pour chaque entreprise composant l’indice du CAC40. La somme de ces estimations est de 148.5 Mds€. J’ai dû mettre les codes des valeurs pour simplifier le tableau : TTE pour TotalEnergies, MC pour LVMH, etc. Bénéfices estimés 2022 des entreprises du CAC40 en Mds€. Somme = 148.5 Mds€ Maintenant, à l’aide d’un deuxième visuel, nous allons voir la contribution de la croissance des bénéfices de ces mêmes entreprises sur l’évolution totale. Décomposition croissance des bénéfices (M€) des entreprises du CAC40. Il convient de préciser que j’ai choisi de prendre comme base les résultats des activités poursuivies de 2021, qui éliminent les résultats exceptionnels des entreprises. Cet ajustement est important puisqu’en 2021, des opérations importantes ont eu lieu chez certains groupes comme Vivendi, qui a cédé UMG. Alors que le bénéfice net 2021 du groupe s'établit à 24.7 Mds€, le résultat des activités poursuivies est de -538 M€. Pour comprendre ce graphique en cascade nous allons prendre l’exemple de TotalEnergies. En 2021, le bénéfice net des activités poursuivies du groupe s’établissait à 13.8 Md€. Les analystes en charge du dossier estiment qu’en 2022 les bénéfices seront de 20.2 Md€, soit une croissance de 6.4 Md€ environ (+46%). Il s’agit là de la contribution la plus importante pour la croissance du total des bénéfices du CAC40 entre 2021 et 2022. Ce n’est pas surprenant car le premier visuel nous montrait déjà que le poids des bénéfices de TotalEnergies était très significatif. Toutefois, certaines variations peuvent être plus intéressantes à analyser. Par exemple, la croissance attendue pour Orange est de 2 Md€ (4ème plus forte contribution selon le graphique en cascade, derrière Total Energies, ArcelorMittal et Société Générale) alors que si l’on s’en tient au premier visuel, sa contribution dans la somme des bénéfices attendus est moins significative. A ce jour, la croissance des bénéfices attendue pour l’ensemble du CAC40 est de 8.7%. On passe de 136,7 à 148,5 Md€. Nous reviendrons sur ces chiffres après la fin des publications de Q1.

© Zonebourse.com 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ARCELORMITTAL 1.98% 28.28 -1.47% LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE 1.23% 631.7 -14.17% ORANGE 1.62% 11.036 15.37% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 1.82% 21.865 -28.90% TOTALENERGIES SE 1.67% 45.66 0.63% VIVENDI SE 0.26% 11.665 -2.14%