La croissance des commandes à l'exportation de juillet à Taiwan ralentit en raison du refroidissement de la demande

La prévision médiane d'un sondage auprès de 11 économistes était que les commandes à l'exportation augmenteraient de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Les prévisions allaient d'une expansion comprise entre 1,1% et 7,5%.

Les commandes à l'exportation de l'île, un indicateur de la demande technologique mondiale, ont baissé de manière inattendue pour la première fois en deux ans en avril. Les commandes ont diminué de 5,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 51,9 milliards de dollars, subissant un coup plus important que prévu en raison des blocages COVID-19 en Chine et des perturbations plus larges de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Mais elles ont renoué avec la croissance en mai et juin. En juin, les commandes ont augmenté de 9,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 58,83 milliards de dollars.

Le gouvernement a prévu que les commandes de juillet seraient entre 0,4 % et 3,1 % plus élevées que l'année précédente.

Les commandes d'exportation de Taïwan sont un indicateur avancé de la demande de gadgets de haute technologie et d'exportations asiatiques, et précèdent généralement les exportations réelles de deux à trois mois.

Les fabricants de l'île, dont le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, sont un élément clé de la chaîne d'approvisionnement mondiale des géants de la technologie, dont Apple Inc.

Les données pour juillet seront publiées lundi.