La croissance des commerçants Shopify s'essouffle alors que la faiblesse des dépenses de consommation frappe les entreprises

La société canadienne n'a ajouté que 71 000 commerçants nets au cours du premier semestre 2022, selon les recherches de YipitData partagées en exclusivité avec Reuters. Elle en a ajouté 680 000 au pic de la pandémie en 2020 et 314 000 l'année dernière.

Shopify aide ces commerçants à mettre en place leurs boutiques en ligne et leurs systèmes de paiement et, en contrepartie, perçoit une rémunération allant de 29 dollars par mois pour l'offre de base à 2 000 dollars pour les abonnements Plus qui donnent accès à des outils avancés.

Graphique : La croissance mondiale des marchands de Shopify plafonne,

Un déclin des achats en ligne a martelé les bénéfices de la société cette année et l'a obligée à supprimer des emplois, dénouant ainsi un pari selon lequel le boom de la demande de l'ère pandémique durerait.

"À moins que Shopify n'ajoute environ deux fois plus de commerçants au second semestre de 2022 qu'au premier, nous estimons qu'ils pourraient être sur le point d'enregistrer les plus faibles ajouts nets de commerçants en un an depuis au moins 2018", ont déclaré les analystes de YipitData.

Graphique : La hausse et la baisse des actions Shopify,

Ils ont ajouté que le ralentissement était concentré dans les commerçants non-Plus, des entreprises de plus petite taille qui sont plus exposées à l'inflation élevée depuis des décennies et à la hausse des taux d'intérêt.

Cela pourrait également mettre en péril la croissance des marchands Plus - les principaux moteurs du volume brut de marchandises de Shopify - car une partie de ces abonnements provient des marques qui passent à Plus.

"Vous devez obtenir les gens en haut de l'entonnoir .... Si vous n'obtenez pas les membres aujourd'hui, cela affectera probablement vos conversions Plus au cours du prochain trimestre ou des trimestres à venir", a déclaré Neil Saunders, analyste chez GlobalData.

Pour être sûr, Shopify a déclaré dans ses derniers résultats que Plus a fait "extraordinairement bien" et que la croissance totale des commerçants au cours du second semestre serait plus importante que celle du premier.

Le président de la société, Harley Finkelstein, a déclaré à Reuters qu'ASICS et Hewlett Packard étaient parmi les grandes marques qui ont migré vers Shopify Plus, tandis que de nombreuses "histoires de réussite locales" ont également adopté cette offre.