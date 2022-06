La croissance des entreprises de la zone euro a chuté en juin en raison des hausses de prix

L'indice composite flash des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global, considéré comme un bon indicateur de la santé économique globale, a chuté à 51,9 en juin contre 54,8 en mai, bien en dessous des 54,0 prévus dans un sondage Reuters et son plus bas niveau depuis février 2021.

"La croissance économique de la zone euro montre des signes d'essoufflement car le vent arrière de la demande refoulée par la pandémie est déjà en train de s'estomper, ayant été compensé par le choc du coût de la vie et l'effondrement de la confiance des entreprises et des consommateurs", a déclaré Chris Williamson, économiste commercial en chef chez S&P Global.

L'indice composite des nouvelles entreprises est passé de 53,3 à 50,0, la ligne de démarcation entre croissance et contraction, soit son plus bas niveau depuis 16 mois.

L'indice PMI couvrant l'industrie dominante des services de l'Union européenne a chuté de 56,1 à 52,8, manquant les attentes de 55,5 et constituant sa plus faible lecture depuis avril 2021.

La croissance de la demande de services s'est pratiquement tarie et les entreprises ont dû faire face à une hausse quasi record du coût des intrants, ce qui les a obligées à répercuter une partie de ce fardeau sur les clients. L'indice des prix des intrants est passé de 77,4 à 78,3 et n'a été supérieur que deux fois en 24 ans d'histoire de l'enquête, en mars et avril.

L'inflation dans l'Union européenne a atteint un niveau record de 8,1 % le mois dernier et pourrait encore augmenter dans les mois à venir, de sorte que la Banque centrale européenne devrait relever son taux de dépôt au-dessus de zéro pour la première fois en dix ans en septembre, selon un sondage de Reuters [ECILT/EU].

En raison des prix élevés, la demande de produits manufacturés a chuté au rythme le plus rapide depuis mai 2020, lorsque la pandémie de coronavirus s'installait, et le principal indice PMI des usines est tombé de 54,6 à 52,0, son plus bas niveau depuis près de deux ans. Le sondage Reuters avait prévu une baisse modeste à 53,9.

Un indice mesurant la production, qui alimente l'indice PMI composite, a chuté de 51,3 à 49,3, son premier indice inférieur à 50 en deux ans.

"Les flux de nouvelles affaires ont stagné, entraînés par un effondrement de la demande de biens et une réduction de la demande de services de la part des consommateurs à court d'argent, en particulier", a déclaré M. Williamson.

"Dans le même temps, la confiance des entreprises a fortement chuté à un niveau rarement atteint avant la pandémie depuis la contraction économique de la région au cours de l'année 2012, laissant présager un ralentissement imminent à moins que la demande ne se ravive."

Avec des coûts qui continuent de grimper en flèche et des chaînes d'approvisionnement perturbées, les usines ont réduit leurs achats de matières premières et laissé entendre qu'il n'y aurait pas d'amélioration de sitôt, l'optimisme a diminué. L'indice de production future a chuté de 55,4 à 51,6, le plus bas niveau depuis mai 2020.