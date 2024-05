L'activité commerciale de la zone euro a progressé à son rythme le plus rapide depuis un an ce mois-ci, soutenue par une demande soutenue dans le secteur des services, tandis que le secteur manufacturier a montré des signes de reprise, selon une enquête préliminaire publiée jeudi.

L'indice composite préliminaire des directeurs d'achat (PMI) du HCOB, compilé par S&P Global, a grimpé à 52,3 ce mois-ci, contre 51,7 en avril, dépassant les attentes d'un sondage Reuters qui tablait sur une hausse plus modeste à 52,0.

Le mois de mai a marqué son troisième mois au-dessus du niveau de 50 qui sépare la croissance de la contraction.

"Cela semble aussi bon que possible. Le PMI composite de mai indique une croissance pour trois mois consécutifs et que l'économie de la zone euro se renforce", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank.

L'indice des prix à la production est tombé de 53,7 à 52,5, ce qui pourrait ouvrir la voie à un assouplissement de la politique de la Banque centrale européenne.

On s'attend généralement à ce que les décideurs de la BCE réduisent les taux d'intérêt lorsqu'ils se réuniront au début du mois prochain.

Un indice couvrant l'industrie dominante des services de l'Union monétaire des 20 pays s'est maintenu à 53,3, son plus haut niveau depuis 11 mois en avril, en deçà des prévisions des sondages qui tablaient sur 53,5.

La demande a augmenté, l'indice des nouvelles affaires du secteur passant de 52,8 à 53,6, son plus haut niveau depuis un peu plus d'un an.

L'indice PMI de l'industrie manufacturière est passé de 45,7 à 47,4, son plus haut niveau depuis 15 mois, dépassant largement les prévisions de Reuters qui tablaient sur 46,2. Un sous-indice mesurant la production n'a montré qu'une légère contraction, passant de 47,3 à 49,6.

Suggérant que les fabricants s'attendent à une amélioration des conditions, l'indice de la production future est passé de 59,1 à 60,1, son plus haut niveau depuis février 2022.