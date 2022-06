La croissance des entreprises de la zone euro en mai est robuste mais les perspectives s'assombrissent -PMI

L'indice composite final des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global, considéré comme un bon indicateur de la santé économique, est tombé à 54,8 en mai par rapport aux 55,8 d'avril, juste à côté d'une estimation préliminaire de 54,9. Tout chiffre supérieur à 50 indique une croissance.

"La forte demande de services a contribué à soutenir un rythme de croissance économique robuste en mai, ce qui suggère que la zone euro connaît une expansion sous-jacente équivalente à une croissance du PIB d'un peu plus de 0,5 %", a déclaré Chris Williamson, économiste commercial en chef chez S&P Global.

"Toutefois, les risques semblent être biaisés à la baisse pour les mois à venir. Le secteur manufacturier reste préoccupé par les pénuries d'approvisionnement et les entreprises comme les ménages restent assaillis par la flambée des coûts."

L'indice PMI couvrant le secteur dominant des services de l'Union européenne a chuté de 57,7 à 56,1 le mois dernier, en dessous de l'estimation rapide de 56,3.

Le secteur avait reçu un coup de pouce au cours des derniers mois, alors que la plupart des restrictions liées à la pandémie étaient levées et que les consommateurs retrouvaient un mode de vie plus normal et aimaient à nouveau sortir.

Mais l'indice PMI suggère que cette demande commence à faiblir et l'indice des nouvelles affaires dans le secteur des services est tombé de 56,6 à 55,0.

"Il y a également des signes que le coup de fouet donné à l'économie par la demande refoulée de services avec l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie commence à s'estomper", a déclaré M. Williamson.

Les entreprises ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour l'année à venir, inquiètes des pénuries d'approvisionnement, de la hausse du coût de la vie et du resserrement des conditions monétaires. L'indice composite de la production future est tombé de 60,5 à 59,9, l'un de ses plus bas niveaux depuis que la pandémie s'est installée.