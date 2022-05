La croissance des exportations chinoises atteint son plus bas niveau depuis deux ans, les usines étant touchées par le virus.

Les exportations en dollars ont augmenté de 3,9 % en avril par rapport à l'année précédente, ce qui représente une forte baisse par rapport à la croissance de 14,7 % signalée en mars, bien que légèrement supérieure aux prévisions de 3,2 % des analystes. Il s'agit du rythme le plus lent depuis juin 2020.

Les importations sont restées globalement stables en glissement annuel, s'améliorant légèrement par rapport à la baisse de 0,1 % enregistrée en mars et un peu mieux que la contraction de 3,0 % annoncée par le sondage Reuters.

La faiblesse des chiffres montre que le secteur du commerce de la Chine, qui représente environ un tiers du produit intérieur brut, perd de son élan alors que les blocages à travers le pays ont piégé les chaînes d'approvisionnement dans les grands centres comme Shanghai, augmentant les risques d'un ralentissement plus profond dans la deuxième plus grande économie du monde et au-delà.

"Les épidémies de virus en Chine ont entraîné d'énormes difficultés dans les chaînes de production et les chaînes d'approvisionnement", a déclaré Chang Ran, un analyste principal de l'Institut de recherche sur les investissements Zhixin dans une obligation lundi. "Pendant ce temps, certains pays d'Asie du Sud-Est sont passés de la reprise à l'expansion de la production, remplaçant dans une certaine mesure les exportations chinoises."

Julian Evans-Pritchard, économiste principal pour la Chine chez Capital Economics, a déclaré que le principal vent contraire aux exportations est l'affaiblissement de la demande étrangère.

"Les baisses les plus fortes ont été enregistrées dans les expéditions vers l'UE et les États-Unis, où l'inflation élevée pèse sur les revenus réels des ménages", a-t-il déclaré. "Les baisses ont également été particulièrement prononcées dans les exportations d'électronique, ce qui suggère un nouveau relâchement de la demande liée à la pandémie pour les produits chinois."

L'ÉCONOMIE SOUS CONTRÔLE

Les efforts extraordinaires de Pékin pour enrayer les plus grandes épidémies de COVID-19 du pays en deux ans ont engorgé les autoroutes et les ports, restreint l'activité dans des dizaines de villes, dont Shanghai, et forcé des entreprises, du fournisseur d'Apple Foxconn aux constructeurs automobiles Toyota et Volkswagen, à suspendre certaines opérations.

L'activité des usines s'est déjà contractée à un rythme plus soutenu en avril, selon les enquêtes de l'industrie, ce qui fait craindre un ralentissement brutal qui pourrait également toucher la croissance mondiale.

Shi Xinyu, un responsable du commerce extérieur à Yiwu, une plaque tournante du commerce des matières premières, a déclaré que seuls 20 à 50 % des magasins de la ville sont ouverts en raison des perturbations du COVID.

"(La faible demande d'importation est survenue dans le cadre) du cycle économique à la baisse et le COVID a frappé", a déclaré Shi. "La vie est déjà assez dure et il se trouve que nous avons un toit qui fuit alors qu'il pleut".

En outre, les risques accrus de la guerre en Ukraine, la persistance d'une consommation molle et un ralentissement prolongé du marché immobilier pèsent également sur la croissance, selon les analystes.

Le taux de chômage national étant à son plus haut niveau depuis près de deux ans, les autorités ont promis une aide supplémentaire pour soutenir la confiance et éviter de nouvelles pertes d'emplois au cours d'une année politiquement sensible.

Certains analystes mettent même en garde contre les risques croissants de récession, affirmant que les décideurs doivent fournir davantage de mesures de stimulation pour atteindre l'objectif officiel de croissance d'environ 5,5 % pour 2022, si Pékin n'assouplit pas sa politique de taux zéro.

Cependant, il y a peu de signes que cela se produise. Les plus hauts dirigeants du pays ont déclaré la semaine dernière qu'ils s'en tiendraient à leur politique "zéro-COVID", alimentant ainsi les craintes d'un ralentissement économique plus marqué.

Les exportations ont peut-être trouvé un certain soutien dans la faiblesse du yuan, qui a connu son pire mois d'avril depuis près de deux ans.

Zhiwei Zhang, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management, ne s'attend pas à ce que la croissance des exportations s'accélère en mai car les problèmes d'approvisionnement persistent.

"La contraction des importations est un signal, car les importations de pièces de composants de nombreuses entreprises ont probablement été perturbées", a déclaré Zhang dans une note. "La reprise de la production est assez lente à ce stade".

La Chine a affiché un excédent commercial de 51,12 milliards de dollars au cours du mois, légèrement supérieur aux prévisions qui tablaient sur un excédent de 50,65 milliards de dollars. Le pays a rapporté un excédent de 47,38 milliards de dollars en mars.