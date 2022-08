La croissance des exportations chinoises s'accélère malgré l'affaiblissement de la demande mondiale

proposant un coup de pouce encourageant à l'économie qui s'efforce de se remettre d'un effondrement brutal induit par le COVID, bien que les importations soient restées atones.

Les expéditions sortantes ont augmenté de 18,0 % en juillet par rapport à l'année précédente, le rythme le plus rapide cette année, selon les données officielles des douanes dimanche, comparé à une hausse de 17,9 % en juin et dépassant les attentes des analystes pour un gain de 15,0 %.

Les analystes s'attendaient à ce que les exportations diminuent dans un contexte de signes croissants de refroidissement de la consommation mondiale.

Une enquête mondiale sur les usines publiée la semaine dernière a montré que la demande s'est affaiblie en juillet, les indices des commandes et de la production tombant à leurs plus faibles niveaux depuis le début de la pandémie COVID-19 au début de 2020.

L'enquête officielle sur l'industrie manufacturière en Chine a indiqué que l'activité s'est contractée le mois dernier, ce qui fait craindre que la reprise de l'économie après les blocages généralisés du printemps soit plus lente et plus cahoteuse que prévu.

Mais certains signes indiquent que les perturbations des transports et de la chaîne d'approvisionnement causées par les lockdowns continuent de s'atténuer, juste à temps pour les expéditeurs qui se préparent à faire face à la forte demande d'achats de fin d'année.

Le débit de conteneurs de commerce extérieur dans huit grands ports chinois a augmenté de 14,5 % en juillet, soit une accélération par rapport à la hausse de 8,4 % enregistrée en juin, selon les données publiées par l'association des ports nationaux.

Le débit de conteneurs du port de Shanghai, touché par le COVID, a atteint un niveau record en juillet.

DES IMPORTATIONS TOUJOURS TIÈDES

La croissance des importations a toutefois été plus faible que prévu, ce qui suggère que la consommation intérieure chinoise reste molle.

Les importations ont augmenté de 2,3 % par rapport à l'année précédente, contre un gain de 1 % en juin, et ont manqué les prévisions d'une hausse de 3,7 %.

Les analystes s'attendaient à ce que le rythme des importations s'accélère légèrement au cours du second semestre, soutenu par les équipements et les produits de base liés à la construction, le gouvernement augmentant ses dépenses d'infrastructure.

La Chine a affiché un excédent commercial record de 101,26 milliards de dollars le mois dernier en raison de la faible lecture des importations mais de la solide croissance des exportations. Les analystes avaient prévu un excédent commercial de 90,0 milliards de dollars.

Le principal planificateur économique du pays a déclaré la semaine dernière que l'économie se trouvait dans la "fenêtre critique" de la stabilisation et de la reprise, et que le troisième trimestre était "vital".

Les hauts dirigeants ont récemment indiqué qu'ils étaient prêts à ne pas atteindre l'objectif de croissance du gouvernement d'environ 5,5 % pour 2022, qui, selon les analystes, semblait de plus en plus irréalisable après que l'économie ait évité de justesse de se contracter au deuxième trimestre.

Fin juillet, le Fonds monétaire international a fortement réduit ses prévisions de croissance pour la Chine en 2022, les ramenant à 3,3 % contre 4,4 % en avril, citant les blocages du COVID et l'aggravation de la crise dans le secteur immobilier du pays.