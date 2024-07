Les exportations japonaises ont augmenté en juin pour le septième mois consécutif, mais le rythme de croissance a fortement ralenti par rapport au mois précédent, selon des données publiées jeudi, soulignant les craintes qu'un ralentissement en Chine puisse entraver l'économie japonaise qui dépend du commerce.

Le ralentissement des exportations pourrait réduire à néant les espoirs des décideurs politiques de voir la demande extérieure solide plus que compenser la faiblesse de la consommation intérieure. L'économie japonaise devrait sortir d'une contraction plus forte que prévu au premier trimestre.

Les données du ministère des finances (MOF) ont montré que les exportations japonaises ont augmenté de 5,4 % en glissement annuel en juin, ce qui est inférieur à l'augmentation de 6,4 % attendue par les économistes interrogés par Reuters et représente un ralentissement par rapport à la croissance de 13,5 % enregistrée en mai.

Les importations ont augmenté de 3,2 % en juin par rapport à l'année précédente, contre une hausse de 9,3 % attendue par les économistes, ce qui a permis à la balance commerciale de dégager un excédent de 224 milliards de yens (1,44 milliard de dollars). Les estimations tablaient sur un déficit de 240 milliards de yens.

Les importations avaient augmenté de 9,5 % en mai.

Les volumes d'exportation ont chuté de 6,2 % en juin, selon les données.

Par destination, les exportations vers la Chine en valeur ont augmenté de 7,2 % en glissement annuel en juin, grâce à la demande d'équipements de fabrication de puces, selon les données commerciales, mais la croissance s'est ralentie par rapport à l'augmentation de 17,8 % enregistrée en mai.

Les expéditions vers les États-Unis, allié du Japon et marché clé, ont augmenté de 11 % en juin par rapport à l'année précédente, tandis que celles vers l'Union européenne ont chuté de 13,4 %. (1 $ = 155,5700 yens) (Reportage de Tetsushi Kajimoto et Makiko Yamazaki ; Rédaction de Chang-Ran Kim et Jamie Freed)