La croissance mondiale des investissements dans l'énergie de fusion a chuté pour la deuxième année consécutive, a indiqué un groupe industriel dans son enquête annuelle mardi, en raison des difficultés à mobiliser des capitaux pour une technologie qui pourrait un jour révolutionner l'industrie de l'énergie, mais qui se heurte à des obstacles majeurs.

Les investissements ont augmenté de plus de 900 millions de dollars cette année pour atteindre un total d'environ 7,1 milliards de dollars, a déclaré l'Association de l'industrie de la fusion, basée à Washington. Mais la croissance des nouveaux investissements est inférieure au bond de 1,4 milliard de dollars enregistré l'année dernière et au bond de 2,8 milliards de dollars prévu pour 2022, selon l'association.

"La croissance observée au cours des 12 derniers mois est positive, mais ne suffira pas à atteindre les objectifs ambitieux de la fusion", a déclaré Andrew Holland, directeur de la FIA. Fusion "a besoin d'un soutien continu de la part des investisseurs publics et privés pour continuer à innover", a-t-il ajouté.

La fusion, qui alimente le soleil et les étoiles, en est au stade expérimental sur Terre, mais elle pourrait un jour produire d'énormes quantités d'énergie qui n'émettraient pratiquement pas de gaz à effet de serre et ne produiraient pas de grandes quantités de déchets radioactifs de longue durée.

Des physiciens travaillant dans des laboratoires publics et privés s'efforcent de reproduire les réactions de fusion en forçant l'assemblage d'atomes légers à l'aide de technologies telles que les lasers ou les aimants géants. Les obstacles à surmonter sont les suivants : faire en sorte que les réactions se produisent presque continuellement, réduire la quantité d'énergie nécessaire pour déclencher les réactions et construire des systèmes permettant de capter l'énergie et de l'envoyer vers les réseaux électriques.

Dans l'enquête, 89 % des entreprises ont déclaré que la fusion fournira de l'électricité au réseau d'ici à la fin des années 2030, soit à peu près le même niveau qu'en 2021, la première année de l'enquête. Mais environ 66 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles pensaient que le financement serait un obstacle à la réussite. L'enquête a porté sur 45 entreprises de fusion, soit deux de plus que l'année dernière.

Un point positif est le financement public mondial des entreprises privées de fusion, qui a bondi d'environ 57 % pour atteindre 426 millions de dollars, selon la FIA. Des pays comme les États-Unis, la Chine, le Japon, le Royaume-Uni et l'Allemagne s'intéressent à la fusion.