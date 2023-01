La croissance des prix à l'importation de la Corée du Sud en décembre est la plus lente en 21 mois

Les prix des importations du pays étaient en décembre supérieurs de 9,1 % à ceux d'il y a un an, exprimés en won, contre 14,0 % en novembre et 36,5 % en mai, un sommet de près de 14 ans, selon les données de la banque centrale vendredi. Il s'agit de la hausse annuelle la plus lente depuis mars 2021.

Celles des exportations ont également augmenté à un rythme plus lent de 3,1%, contre 8,3% le mois précédent, et ont marqué le plus faible depuis février 2021, également affecté par un won plus fort.

En décembre, les taux de change dollar/won étaient en moyenne 5,0 % plus bas qu'en novembre, tandis que les prix du pétrole de Dubaï étaient 10,5 % plus bas, selon la Banque de Corée.