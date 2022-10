La croissance des prix des logements au Royaume-Uni ralentit et devient la plus faible depuis juillet 2020 - RICS

Les demandes de renseignements des nouveaux acheteurs ont chuté pour un cinquième mois consécutif et les attentes pour l'année à venir suggèrent une légère baisse des prix, selon l'enquête mensuelle de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

La balance des prix immobiliers de la RICS - mesurant la différence entre le pourcentage d'enquêteurs signalant une hausse des prix et ceux constatant une baisse - a fortement chuté à +32 en septembre contre +51 en août, signalant un ralentissement de la croissance des prix.

La lecture de septembre était la plus faible depuis juillet 2020, et un solde séparé pour les volumes de ventes était le plus négatif depuis mai 2020, selon les chiffres.

"Même si le solde global des prix reste en territoire positif pour le moment, des nuages d'orage sont visibles dans la détérioration des attentes à court terme tant pour les prix que pour les ventes", a déclaré Simon Rubinsohn, économiste en chef de la RICS.

"À plus long terme, le tableau dépeint par l'enquête de la RICS a clairement évolué dans une direction négative", a-t-il ajouté.

Après avoir connu un boom pendant et après les blocages de COVID-19, les propriétaires recherchant des propriétés plus grandes, le marché immobilier britannique s'est refroidi récemment.

Le créancier hypothécaire Halifax a signalé une baisse des prix, en termes mensuels, au cours de deux des trois derniers mois. Le créancier rival Nationwide a déclaré que les prix des maisons britanniques n'ont pas augmenté en termes mensuels pour la première fois depuis juillet 2021 en septembre.

La Banque d'Angleterre a augmenté les coûts d'emprunt de 0,1 % en décembre 2021 à 2,25 % maintenant. Les investisseurs parient sur une augmentation d'un point de pourcentage complet lors de la prochaine annonce de la politique de la BoE, le 3 novembre, car elle tente de maîtriser l'inflation qui pourrait être poussée à la hausse par les plans de réduction d'impôts du nouveau gouvernement britannique.

Une flambée des coûts d'emprunt sur les marchés financiers, alimentée par les inquiétudes des investisseurs quant aux emprunts supplémentaires qu'impliquent les plans du gouvernement, a fait grimper en flèche les taux hypothécaires.

M. Rubinsohn a déclaré que le marché des prêts hypothécaires devait encore s'installer "mais il est difficile de ne pas envisager une pression supplémentaire sur le secteur du logement à mesure que l'économie s'adapte à des taux d'intérêt plus élevés et que le marché du travail tendu commence à s'inverser".

Selon la RICS, la récente réduction du droit de timbre britannique sur les achats immobiliers, qui fait partie du paquet de réductions d'impôts du ministre des finances Kwasi Kwarteng, devrait être compensée par la hausse des coûts des prêts hypothécaires.