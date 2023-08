La croissance des salaires australiens est restée stable au cours du dernier trimestre, tandis que les augmentations de salaire annuelles ont légèrement diminué par rapport aux niveaux élevés de la décennie, juste en dessous des prévisions, ce qui renforce les arguments en faveur d'une pause des taux pour le moment.

Les chiffres du Bureau australien des statistiques publiés mardi montrent que l'indice des prix des salaires a augmenté de 0,8 % au cours du trimestre de juin par rapport au trimestre précédent, alors que les prévisions tablaient sur une augmentation de 0,9 %.

La croissance annuelle des salaires a légèrement diminué à 3,6 %, contre 3,7 % au trimestre précédent, le taux le plus élevé depuis le trimestre de septembre 2012. Ce chiffre est à comparer aux prévisions de 3,7 %.

Couplé à la publication des minutes de la réunion de juillet, les investisseurs ont doublé les paris selon lesquels la Reserve Bank of Australia (RBA) maintiendrait ses taux pour un troisième mois consécutif en septembre avec une probabilité de 91%, contre 85% avant les données.

Le dollar australien a atteint son plus bas niveau en séance à 0,6463 $ avant de se reprendre et de se stabiliser à 0,6486 $, tandis que les contrats à terme sur les obligations à trois ans ont compensé les pertes antérieures pour être en baisse de seulement 2 ticks à 96,07.

"La croissance des salaires est restée bloquée à 0,8 % en glissement trimestriel au cours des trois derniers trimestres - un rythme quelque peu surprenant étant donné le niveau très bas du taux de chômage", a déclaré Sean Langcake, responsable des prévisions macroéconomiques pour Oxford Economics Australia.

"Nous ne pensons pas que ces données à elles seules inciteront la RBA à procéder à une nouvelle hausse des taux en septembre. Toutefois, les perspectives concernant les coûts unitaires de main-d'œuvre restent préoccupantes compte tenu de la récente tendance à la baisse de la croissance de la productivité."

En effet, le risque est que les salaires du troisième trimestre soient plus élevés après une forte augmentation obligatoire du salaire minimum et du salaire d'embauche, ce qui inciterait la RBA à relever une dernière fois ses taux d'ici la fin de l'année. Actuellement, les investisseurs estiment ce risque à plus de 50 %.

La RBA voit maintenant une voie crédible où l'inflation pourrait être contenue avec des taux d'intérêt à leur niveau actuel, suggérant que la barre pour un plus grand resserrement pourrait être élevée, les minutes ont montré mardi.

La banque centrale a déjà relevé ses taux d'intérêt de 400 points de base à 4,1 % depuis le mois de mai de l'année dernière, bien qu'elle ait fait une pause en juillet et en août pour évaluer si l'inflation baissait comme souhaité après avoir culminé à 7,8 % à la fin de l'année dernière.

Les données de l'ABS montrent que les salaires du secteur public ont augmenté de 3,1 % en rythme annuel, tandis que les salaires du secteur privé ont augmenté de 3,8 %.

La RBA prévoit que la croissance annuelle des salaires atteindra un pic de 4,1 % d'ici la fin de l'année, avant de redescendre à 3,6 % d'ici la fin de l'année 2025. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Kim Coghill et Sonali Paul)