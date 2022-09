La croissance des salaires et la migration des personnes qualifiées au centre des préoccupations lors du lancement du sommet sur l'emploi en Australie

Dans un contexte de pénurie de personnel généralisée et de demande des entreprises d'augmenter l'immigration dans le pays, M. Albanese a déclaré jeudi que l'Australie créerait 180 000 places supplémentaires gratuites pour les étudiants cherchant à acquérir des compétences techniques dans le cadre d'un programme de 1,1 milliard de dollars australiens (752 millions de dollars).

Le gouvernement travailliste de centre-gauche récemment élu espère trouver des solutions à l'inflation galopante et à la baisse des salaires réels au cours de cette réunion de deux jours, Albanese déclarant que "des compromis devront être négociés, des sacrifices devront être faits."

Alors même que les groupes d'entreprises et les syndicats australiens se sont rassemblés dans la capitale nationale pour le sommet, Sydney, la plus grande ville du pays, est confrontée à une grève prolongée des employés des trains et à des protestations des infirmières qui réclament des salaires plus élevés.

Le trésorier Jim Chalmers a déclaré que le sommet se tenait à un "moment critique" pour l'économie.

"Ce sommet n'est qu'une étape - une étape importante, certes, mais une étape. Nos attentes sont tempérées et réalistes", a déclaré M. Chalmers.

Le gouvernement publiera vendredi les résultats du sommet, qui exposeront les mesures immédiates qu'il entend prendre.

Bien que le taux de chômage en Australie se situe à 3,4 %, son niveau le plus bas en près de 50 ans, la banque centrale estime que l'inflation se dirige vers les niveaux les plus élevés depuis trois décennies, ce qui nécessite de nouvelles hausses des taux d'intérêt qui ralentiraient fortement la croissance. Les salaires augmentent également, mais pas aussi vite que l'inflation.

Une explosion des délais de traitement des visas en Australie a laissé environ un million de travailleurs potentiels dans l'incertitude, aggravant ainsi la grave pénurie de personnel.

Les entreprises ont exhorté le gouvernement à relever le plafond de l'immigration annuelle de 160 000 personnes. Mme Chalmers a déclaré que "cela constituera une partie importante de la conversation" au cours du sommet.

"Il y a un appétit pour lever cela d'une manière responsable", a-t-il dit. "Mais (cela) ne devrait jamais être un substitut à la formation des Australiens pour des opportunités ici aussi."

(1 $ = 1,4620 dollars australiens)