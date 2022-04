La croissance des salaires réels au Japon en février stagne alors que l'inflation augmente

Le rapport mensuel sur les salaires souligne le défi qu'une forte hausse des coûts mondiaux de l'énergie et des matières premières pose au pouvoir d'achat des ménages pour une économie qui n'a pas encore retrouvé la taille qu'elle avait avant la pandémie de coronavirus.

Les salaires réels corrigés de l'inflation, baromètre du pouvoir d'achat des ménages, sont restés stables en février par rapport à l'année précédente, la hausse des prix ayant annulé la progression des salaires nominaux, selon les données du ministère du travail.

L'inflation des prix à la consommation au Japon s'est accélérée en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires, du carburant et d'autres matières premières, qui sont poussés à la hausse par la crise ukrainienne.

L'indice des prix à la consommation que le ministère utilise pour calculer les salaires réels, qui inclut les prix des aliments frais mais exclut les loyers équivalents des propriétaires, a augmenté de 1,1 % en février, soit près du double du gain de 0,6 % du mois précédent.

Les salaires nominaux totaux en espèces ont augmenté de 1,2 % en février, bien que le gain soit en grande partie dû à une comparaison flatteuse avec février de l'année dernière, lorsque la pandémie a fait des ravages sur les salaires nominaux, a déclaré un responsable du ministère du travail.

La rémunération des heures supplémentaires, un indicateur clé de la vigueur de l'activité des entreprises, a augmenté de 5,8 % en février par rapport à la même période de l'année précédente. Il s'agit du 11e mois consécutif d'augmentation et d'une amélioration par rapport à janvier, où il avait augmenté de 4,3 % en glissement annuel.

Les paiements spéciaux, qui comprennent les primes d'hiver discrétionnaires que les entreprises réduisent lorsqu'elles sont confrontées à des vents contraires, ont augmenté de 4,3 % en février.

Le tableau suivant présente les données préliminaires concernant les revenus mensuels et le nombre de travailleurs en février :

----------------------------------------------------------------

Paiements (montant) (variation en % d'une année sur l'autre)

Revenu total en espèces 269 142 yens (2 194,57 $) +1,2

-Salaire mensuel 264 423 yens +1,2

-Salaire régulier 245 772 yens +0,9

-Rémunération des heures supplémentaires 18 651 yens +5,8

-Paiements spéciaux 4 719 yens +4,7

----------------------------------------------------------------

Nombre de travailleurs (millions) (variation annuelle en %)

Total 50,732 +0,5

-Employés généraux 34,918 +0,7

-Employés à temps partiel 15,815 +0,2

----------------------------------------------------------------

Le ministère définit les "travailleurs" comme 1) ceux qui ont été employés pendant plus d'un mois dans une entreprise qui emploie plus de cinq personnes, ou 2) ceux qui ont été employés à la journée ou avaient un contrat de moins d'un mois mais avaient travaillé plus de 18 jours au cours des deux mois précédant la réalisation de l'enquête, dans une entreprise qui emploie plus de cinq personnes.

Pour consulter les tableaux complets, voir le site Internet du ministère du travail à l'adresse suivante : http://www.mhlw.go.jp/english/database/db-l/index.html.

(1 $ = 122,6400 yens)