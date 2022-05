La croissance des services en avril en Inde atteint son plus haut niveau depuis cinq mois malgré les inquiétudes liées à l'inflation

L'indice des directeurs d'achat des services de S&P Global India est passé de 53,6 en mars à 57,9 en avril, son plus haut niveau depuis novembre et dépassant l'estimation de 54,0 d'un sondage Reuters.

Bien que l'indice soit resté au-dessus de la barre des 50 séparant la croissance de la contraction pour un neuvième mois consécutif, il s'agit du meilleur début d'exercice pour le secteur depuis 2011/12.

"Prises isolément, les données PMI pour le secteur des services ont été pour la plupart encourageantes, car la hausse de la demande a soutenu des augmentations plus rapides des entrées de nouvelles entreprises et de la production", a noté Pollyanna De Lima, directrice associée à l'économie chez S&P Global.

"Les services aux consommateurs et la finance et l'assurance ont été les domaines les plus performants de l'économie des services, tandis que l'immobilier et les services aux entreprises ont été le seul sous-secteur à afficher des contractions des ventes et de la production."

Bien que le sous-indice des nouvelles affaires ait atteint son plus haut niveau depuis cinq mois en avril, grâce à l'assouplissement des restrictions COVID-19, les nouvelles affaires à l'exportation se sont contractées au rythme le plus rapide depuis sept mois, les inquiétudes liées à la guerre entre la Russie et l'Ukraine et le ralentissement en Chine ayant pesé sur l'activité économique mondiale.

Pourtant, les entreprises ont été encouragées à augmenter leurs effectifs pour la première fois en cinq mois, bien qu'à un taux marginal. Ce genre de faible croissance n'est pas susceptible d'améliorer sensiblement la situation de l'emploi.

Pendant ce temps, comme la plupart des régions du globe, la troisième plus grande économie d'Asie se sent brûlée par une inflation galopante, qui s'est accélérée pour atteindre son plus haut niveau depuis 17 mois en mars.

Alors que les coûts des intrants ont augmenté au rythme le plus rapide depuis près de 14 ans, les prix facturés ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis environ une demi-décennie.

La tendance à la persistance d'une inflation élevée a poussé la Reserve Bank of India à augmenter son taux directeur de 40 points de base dans une décision surprise mercredi.

"Les prestataires de services ont déclaré avoir payé davantage pour la nourriture, le carburant et les matériaux, avec quelques mentions de coûts salariaux plus élevés poussant également les dépenses globales", a ajouté Mme De Lima.

Les inquiétudes concernant l'augmentation des pressions sur les prix ont conduit le sous-indice qui suit les attentes des entreprises pour les 12 mois à venir à son plus bas niveau depuis trois mois.

Cependant, une forte activité des services et une croissance plus rapide de l'industrie manufacturière ont fait grimper l'indice composite à son plus haut niveau en cinq mois, passant de 54,3 en mars à 57,6 en avril.