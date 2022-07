La croissance des services en juin en Inde est la plus rapide depuis plus de 11 ans

L'indice des directeurs d'achat des services de S&P Global India a atteint 59,2 en juin contre 58,9 en mai, son plus haut niveau depuis avril 2011 et au-dessus de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction. Un sondage Reuters avait prévu une baisse à 58,7.

Une forte reprise de la demande, une augmentation des ventes et des conditions économiques favorables ont maintenu le sous-indice des nouvelles commandes au-dessus du seuil de rentabilité pour un onzième mois et l'ont conduit à sa lecture la plus élevée depuis février 2011.

"La demande de services s'est améliorée... soutenant une expansion économique robuste pour le secteur au cours du premier trimestre de l'année fiscale 2022/23 et préparant le terrain pour une autre reprise substantielle de la production le mois prochain", a déclaré Pollyanna De Lima, directrice associée économique chez S&P Global Market Intelligence.

Bien qu'elle soit tombée à son plus bas niveau sur trois mois en juin, l'inflation du coût des intrants est restée élevée par rapport aux niveaux historiques en raison de la hausse des coûts des produits chimiques, des denrées alimentaires et de l'essence.

Les entreprises ont continué à répercuter les coûts supplémentaires sur les consommateurs et l'indice des prix facturés a atteint son plus haut niveau depuis près de cinq ans. Les industries du transport et de l'information et de la communication ont enregistré la plus forte hausse des prix de vente, selon S&P Global.

La persistance d'une inflation élevée, ainsi que les inquiétudes liées à l'affaiblissement de la roupie, ont freiné l'optimisme. Le sous-indice d'activité future a légèrement baissé par rapport à mai, restant en dessous de sa moyenne à long terme.

"L'inflation incessante a quelque peu inquiété les prestataires de services, qui ont été prudents dans leurs prévisions", a ajouté M. De Lima.

La roupie indienne a dégringolé à des niveaux records par rapport au dollar américain ces dernières semaines, car on s'attendait à ce que la Réserve fédérale américaine prenne des mesures plus belliqueuses cette année.

La banque centrale indienne devrait bientôt relever à nouveau ses taux d'intérêt après des hausses de 50 points de base en juin et de 40 points de base en mai afin d'éviter que la pression inflationniste croissante ne devienne généralisée.

Les entreprises ont embauché du personnel supplémentaire en juin pour répondre à la demande, bien que la hausse de l'emploi soit marginale et ne soit que la deuxième augmentation en sept mois.

L'indice PMI composite de production de S&P Global India a été fort à 58,2, légèrement en baisse par rapport à 58,3 en mai, le dynamisme de l'industrie des services ayant compensé le ralentissement de la croissance de l'industrie manufacturière. L'indice PMI des usines est tombé à son plus bas niveau depuis 9 mois en juin.