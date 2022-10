La croissance des services en septembre en Inde a atteint son plus bas niveau depuis 6 mois en raison du refroidissement de la demande -PMI 06/10/2022 | 07:09 Envoyer par e-mail :

La croissance de l'industrie indienne des services s'est effondrée en septembre pour atteindre son niveau le plus bas sur six mois, en raison d'un ralentissement important de la demande dans un contexte d'inflation élevée, selon une enquête privée. L'indice des directeurs d'achat des services de S&P Global India a chuté à 54,3 en septembre, contre 57,2 en août, ce qui est bien inférieur aux attentes du sondage Reuters qui prévoyait une légère baisse à 57,0. Bien qu'il soit resté au-dessus de la barre des 50 séparant la croissance de la contraction pour le quatorzième mois consécutif - la plus longue période d'expansion depuis octobre 2016 - l'indice est tombé à son plus bas niveau depuis mars. "Le secteur indien des services a surmonté de nombreuses adversités au cours des derniers mois, les dernières données PMI continuant à montrer une forte performance malgré une certaine perte d'élan de croissance en septembre", a noté Pollyanna De Lima, directrice associée économique chez S&P Global Market Intelligence. Bien que le sous-indice des nouvelles affaires, une mesure de la demande, se soit considérablement refroidi pour atteindre son plus bas niveau depuis mars, il est resté au-dessus de 50 pour le quatorzième mois consécutif. La demande internationale, qui ne s'est pas ravivée depuis le début de la pandémie, est restée sous la barre des 50 au milieu des malheurs mondiaux, bien que la baisse en septembre ait été la plus faible depuis janvier. La demande a ralenti alors que les entreprises ont augmenté leurs prix pour un dix-neuvième mois, face à la hausse des coûts de l'énergie, de l'alimentation, de la main-d'œuvre et des matériaux. La Reserve Bank of India (RBI) a augmenté les taux d'intérêt de 190 points de base depuis le mois de mai pour endiguer l'inflation et compenser certains des effets des hausses agressives de la Réserve fédérale américaine qui ont affaibli de nombreuses devises, dont la roupie. Les réserves étrangères de l'Inde ont diminué de près de 100 milliards de dollars pour atteindre 545 milliards de dollars après que la RBI ait tenté de soutenir la roupie. On s'attendait à ce qu'elles tombent à 523 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, selon un sondage Reuters. "L'instabilité de la monnaie suscite de nouvelles inquiétudes quant à l'inflation, car les articles importés deviennent plus coûteux, et signifie sans aucun doute que la RBI continuera à relever les taux d'intérêt pour protéger la roupie et contenir les pressions sur les prix", a ajouté M. De Lima. "Une reprise de l'inflation pourrait nuire aux dépenses de consommation, réduire la confiance des entreprises et mettre à l'épreuve la résilience du secteur indien des services dans les mois à venir." L'embauche dans le secteur s'est poursuivie pour le quatrième mois, mais moins d'emplois ont été créés par rapport à août. La lueur d'espoir a été le sous-indice de l'activité future, qui mesure l'optimisme, qui a atteint son plus haut niveau en près de huit ans, donnant l'espoir d'une croissance plus brillante. L'indice PMI composite de production de S&P Global India a ralenti à 55,1 contre 58,2 en août, les secteurs de la fabrication et des services s'étant refroidis en raison de la baisse de la demande. (Reportage de Shaloo Shrivastava ; édition de Kim Coghill)

© Zonebourse avec Reuters 2022