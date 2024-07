La croissance de l'industrie indienne des services, qui domine le marché, s'est accélérée le mois dernier, soutenue par une forte demande et une hausse record des commandes à l'exportation, selon une enquête menée auprès des entreprises, qui a également montré que les entreprises embauchaient à un rythme plus rapide que jamais depuis près de deux ans.

L'indice HSBC des directeurs d'achat des services en Inde, compilé par S&P Global, est passé de 60,2 en mai à 60,5 en juin, ce qui est proche de la prévision médiane de 60,6 d'un sondage Reuters et d'une lecture préliminaire de 60,4.

Il est supérieur à 50, ce qui sépare la croissance de la contraction, depuis près de trois ans.

"La croissance de l'activité dans le secteur des services indien s'est accélérée en juin ... grâce à une augmentation des nouvelles commandes nationales et internationales", a noté Pranjul Bhandari, économiste en chef pour l'Inde chez HSBC.

Les nouvelles affaires - un indicateur clé de la demande - sont au-dessus du seuil de rentabilité depuis août 2021 et se sont développées à un rythme plus rapide le mois dernier. Cette évolution a été soutenue par la hausse la plus rapide des commandes internationales depuis que ce sous-indice a été ajouté à l'enquête il y a près de dix ans.

C'est une bonne nouvelle pour les perspectives économiques de l'Inde, qui est déjà le septième pays exportateur de services au niveau mondial, selon la Reserve Bank of India.

La troisième économie d'Asie a affiché une croissance plus rapide que prévu de 7,8 % au cours du trimestre janvier-mars, mais on s'attend à ce qu'elle ralentisse légèrement au cours de l'année fiscale en cours, selon un sondage Reuters.

La forte demande a encouragé les prestataires de services à recruter davantage de personnel. Le rythme de création d'emplois a été le plus élevé depuis août 2022, ce qui porte à plus de deux ans la période actuelle de croissance des embauches.

Toutefois, le sentiment positif général pour l'année à venir est tombé à son plus bas niveau depuis 11 mois, en raison des inquiétudes liées à l'incertitude du marché et à la concurrence.

"Dans l'ensemble, les prestataires de services restent confiants quant aux perspectives d'activité pour l'année à venir, bien que le niveau d'optimisme ait fortement diminué au cours du mois", a ajouté M. Bhandari.

Dans le même temps, les coûts ont augmenté au rythme le plus lent en quatre mois, ce qui indique un ralentissement de l'inflation, et le rapport indique que moins de 5 % des entreprises interrogées ont choisi de répercuter la charge des coûts sur les clients, ce qui n'a entraîné qu'un taux modéré d'inflation des frais.

L'enquête Reuters a révélé que l'inflation tomberait probablement sous le point médian de l'objectif à moyen terme de la RBI, à savoir 4 %, au cours de ce trimestre, mais qu'elle se redresserait au cours du trimestre suivant. Cependant, la banque centrale devrait réduire ses taux d'intérêt à 6,25 % vers la fin de l'année.

Une hausse dans l'industrie manufacturière et les services a fait grimper le PMI composite HSBC de l'Inde à 60,9 le mois dernier, correspondant à l'estimation rapide, contre 60,5 en mai.