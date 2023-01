La croissance des sociétés de cartes américaines va se ralentir en raison de la baisse des achats de luxe.

Les revenus de Visa Inc, Mastercard Inc et American Express Co devraient être en hausse de 9 %, 11 % et 15 %, respectivement, pour les trois mois terminés le 31 décembre par rapport à l'année précédente, marquant la plus faible augmentation d'une année sur l'autre depuis le premier trimestre de 2021, selon les données de Refinitiv.

"Les consommateurs renoncent aux marques plus chères et se tournent vers des achats plus abordables", a déclaré Moshe Katri, analyste chez Wedbush.

Les sociétés de cartes empochent un petit pourcentage de la valeur en dollars des transactions et risquent de perdre en frais si les clients pivotent pour ne plus acheter d'articles de luxe.

Le trimestre habituellement joyeux des fêtes de fin d'année, qui voit habituellement de fortes dépenses discrétionnaires, les consommateurs dépensant pour leurs proches, s'est également avéré un frein.

"Les consommateurs ont un pouvoir d'achat discrétionnaire de plus en plus limité, et des besoins limités en marchandises générales après la vague d'achats de la pandémie", a déclaré Marshal Cohen, conseiller en chef du secteur de la vente au détail pour la société d'études de marché NPD Group.

LE CONTEXTE

AmEx, cependant, est dans une bien meilleure position grâce à sa base de clients aisés. La société reste l'un des "meilleurs choix" en raison de son orientation vers les clients haut de gamme, selon les analystes de MoffettNathanson Eugene Simuni et Lisa Ellis.

Les taux de défaillance de la société ont augmenté mais restent inférieurs aux niveaux pré-pandémiques, ont ajouté les analystes, mais la détérioration de la qualité globale du crédit à la consommation devrait se poursuivre jusqu'au milieu de l'année.

Les sociétés de cartes dans leur ensemble se dirigent vers une année 2023 plus sombre, plusieurs signes de ralentissement économique étant apparus ces derniers mois.

Les actions de Visa, Mastercard et Amex ont clôturé l'année dernière entre 3 % et 10 % plus bas.

Mastercard et Visa doivent publier leurs résultats trimestriels jeudi, tandis qu'AmEx clôturera la saison vendredi.

LES FONDAMENTAUX

Société Refinitiv estimation du chiffre d'affaires Refinitiv

Estimation du BPA

American Express 13,95 milliards de dollars (+15% par rapport à l'année précédente) 2,22

Visa 7,70 milliards $ (+9% par rapport à l'année précédente) 2,01

Mastercard 5,79 milliards de dollars (+11% sur un an) 2,58

SENTIMENT DE WALL STREET

** American Express - 15 des 31 maisons de courtage évaluent le titre "acheter" ou plus, 13 "conserver" et trois "vendre" ou moins ; leur PT médian est de 170 $.

** Visa - 35 des 40 maisons de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, quatre à "conserver" et une à "vendre" ; leur PT médian est de 260 $.

** Mastercard - 38 des 42 maisons de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, quatre à "conserver" ; leur PT médian est de 407,90 $.