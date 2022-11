La croissance des usines indiennes s'accélère en octobre, les embauches atteignent leur plus haut niveau depuis 33 mois

Contrairement à d'autres économies, l'Inde a fait preuve d'une meilleure résistance à une inflation élevée persistante et à une monnaie en baisse par rapport au dollar américain depuis le début de cette année.

L'indice des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière, compilé par S&P Global, est passé de 55,1 en septembre à 55,3 en octobre, dépassant ainsi la prévision médiane d'un sondage Reuters de 54,9 et restant au-dessus du seuil de 50 séparant la croissance de la contraction pour un seizième mois.

"L'industrie manufacturière indienne a de nouveau montré des signes de résilience en octobre, avec des commandes d'usine et une production en forte hausse malgré la perte d'élan de la croissance", a noté Pollyanna De Lima, directrice associée à l'économie chez S&P Global Market.

"Les fabricants ont continué à délier les cordons de la bourse car ils s'attendent à ce que le dynamisme de la demande se maintienne dans les mois à venir. Il y a eu une hausse marquée des achats d'intrants, les entreprises ajoutant à leurs stocks pour mieux s'aligner sur les achats des clients."

Bien que la demande globale et la production aient progressé à un rythme plus lent le mois dernier, la croissance est restée solide, la demande étrangère ayant augmenté à son plus fort taux depuis mai.

Cela a conduit les entreprises à augmenter leurs effectifs au rythme le plus rapide depuis janvier 2020. L'optimisme concernant la production future est également resté au-dessus de la moyenne à long terme.

Alors que l'inflation des prix des intrants est restée autour du niveau du mois précédent, les prix facturés ont augmenté à leur rythme le plus lent depuis février, ce qui signifie que l'inflation globale, qui a atteint un sommet de cinq mois en septembre, était susceptible de diminuer.

Cela pourrait donner un peu de répit à la Reserve Bank of India, dont on s'attend à ce qu'elle adopte une approche plus lente des hausses de taux que ses principaux homologues dans les mois à venir.

L'écart croissant entre la politique de la Réserve fédérale américaine et celle de la RBI pourrait conduire à un nouvel affaiblissement de la roupie, qui a perdu plus de 10 % par rapport au billet vert cette année, ce qui suggère que la banque centrale pourrait continuer à dépenser ses réserves en dollars pour soutenir la monnaie.