Les dépenses de consommation des Britanniques ont reculé en février, le mauvais temps ayant retenu les acheteurs à la maison, selon une enquête réalisée mardi qui montre que les ménages restent prudents face aux coûts d'emprunt élevés et à l'inflation.

Le British Retail Consortium (BRC) a déclaré que les dépenses de consommation ont augmenté de 1,1 % en février par rapport à l'année précédente, ce qui représente une baisse après prise en compte de l'inflation, et est légèrement inférieur à la hausse de 1,2 % enregistrée en janvier.

"Alors que de nombreux ménages continuent d'adapter leur budget pour faire face à des coûts essentiels plus élevés, y compris des taux hypothécaires plus élevés, la réticence des consommateurs à se lancer dans les dépenses devrait persister à court terme", a déclaré Linda Ellett, responsable des marchés de consommation, des loisirs et de la vente au détail de KPMG au Royaume-Uni.

Ellett a déclaré que les réductions des cotisations de sécurité sociale de l'assurance nationale, qui sont entrées en vigueur en janvier et dont le ministre des finances Jeremy Hunt a dit qu'elles aideraient à mettre plus d'argent dans les poches des gens, n'ont pas vraiment encouragé les dépenses de consommation.

M. Hunt, qui a jusqu'à présent minimisé les spéculations sur d'importantes réductions d'impôts préélectorales, doit présenter sa déclaration de printemps mercredi.

Des données séparées de Barclays ont montré mardi la plus faible augmentation des dépenses de consommation depuis près de deux ans, reflétant une baisse des dépenses dans les magasins, les consommateurs ayant évité de faire des achats dans les magasins en raison du temps pluvieux.

Dans l'ensemble, les clients de Barclays ont dépensé 1,9 % de plus avec leurs cartes de débit et de crédit en février par rapport à l'année précédente, ce qui représente la plus faible augmentation depuis septembre 2022 et un ralentissement par rapport à la croissance de 2,9 % enregistrée en janvier.

Cependant, la banque a déclaré que la confiance des consommateurs concernant les dépenses non essentielles était la plus élevée depuis novembre 2021, tandis que les inquiétudes concernant les pressions inflationnistes se sont atténuées pour devenir les plus faibles depuis que Barclays a commencé à suivre ces données il y a plus de deux ans.

"Alors que de nombreuses personnes ont profité des récentes promotions sur les prix, elles semblent s'être retenues de dépenser au moins une partie de ce qu'elles ont économisé ailleurs", a déclaré Jack Meaning, économiste en chef pour le Royaume-Uni chez Barclays.