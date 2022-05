La croissance du Japon au deuxième trimestre et pour l'ensemble de l'année sera plus faible que prévu - Reuters Sondage

La troisième plus grande économie du monde risque d'être entravée par le ralentissement de la croissance économique en Chine et par une flambée des prix des matières premières au niveau mondial - deux problèmes qui pourraient nuire au secteur manufacturier clé du Japon, selon le sondage.

Cependant, le ralentissement de l'expansion indique toujours que la croissance sera suffisamment forte pour que l'économie retrouve ses niveaux d'avant la pandémie de coronavirus de fin 2019 ce trimestre, selon environ 70 % des répondants au sondage.

L'économie devrait croître de 4,5 % en rythme annuel ce trimestre, soit moins que l'estimation d'avril qui prévoyait une croissance de 5,1 %, selon la prévision médiane de 36 analystes interrogés lors du sondage du 18 au 27 mai.

"La vitesse à laquelle l'économie se redresse chez nous est lente", a déclaré Takumi Tsunoda, économiste principal à l'Institut de recherche de la Banque centrale Shinkin.

"Les bénéfices des entreprises pourraient être fortement comprimés si les prix des matières premières continuent d'augmenter, car la répercussion de ces coûts sur les prix finaux est limitée."

Un ralentissement de la croissance économique chinoise est le problème le plus souvent cité comme posant un risque pour l'économie japonaise au cours du second semestre de l'année, selon le sondage.

Au cours des dernières semaines, la Chine a paralysé l'activité économique dans les grandes villes comme Shanghai par des fermetures extrêmes COVID-19, perturbant les chaînes d'approvisionnement et assombrissant les perspectives économiques du pays.

Les mesures draconiennes de la Chine contre la pandémie ont déjà entraîné une baisse des expéditions du Japon vers et depuis la première économie d'Asie en avril, selon les données commerciales japonaises du début du mois.

Interrogés sur le moment où l'économie japonaise retrouverait son niveau d'avant la pandémie de coronavirus, fin 2019, 20 économistes sur 28 ont répondu que cela se produirait ce trimestre, après une contraction moins importante que prévu en janvier-mars.

Cinq ont choisi le trimestre prochain, tandis que deux ont opté pour octobre-décembre et un a choisi avril-juin de l'année prochaine.

Mais les analystes ont également déclaré que même si l'économie se redressait rapidement pour atteindre les niveaux de fin 2019, elle resterait probablement en deçà des niveaux plus élevés observés plus tôt cette année-là, avant de subir le contrecoup d'une hausse de la taxe de vente en octobre 2019.

"L'économie dépassera probablement son niveau avant la hausse de la taxe sur les ventes en juillet-septembre de l'année prochaine", a déclaré Tsunoda.

En ce qui concerne l'avenir, le deuxième risque le plus fréquemment cité par les économistes pour le second semestre 2022 était "la flambée des coûts des matières premières", suivi par "le resserrement plus rapide que prévu de la politique monétaire américaine".

Les autres choix étaient "la propagation de nouvelles variantes de coronavirus", "les pénuries de puces et de pièces de semi-conducteurs" et "l'impact négatif de la hausse des prix intérieurs sur la consommation privée".

Mais aucun n'a cité la faiblesse persistante du yen comme étant le plus grand risque pour l'économie au cours du second semestre de l'année.

Le sondage a également révélé que les prix à la consommation de base, qui excluent les prix volatils des aliments frais, augmenteront de 2,0 % cette année fiscale, qui se termine en mars de l'année prochaine, et de 0,9 % au cours de l'année fiscale 2023.

L'économie connaîtra une croissance de 2,3 % au cours de cette année fiscale, suivie d'une croissance estimée à 1,5 % au cours de l'exercice 2023.

Les deux prévisions montrent que les analystes s'attendent à une croissance légèrement plus faible que ce qu'ils prévoyaient dans le sondage du mois dernier.

