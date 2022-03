La croissance du Japon au deuxième trimestre sera plus lente que prévu en raison de la hausse des prix et de la guerre en Ukraine - sondage Reuters

La pression résultant des coûts élevés de l'énergie a entraîné une forte baisse du yen, qui devrait marquer son pire mois par rapport au dollar depuis novembre 2016, perdant près de 6 %.

Environ 60 % des personnes interrogées ont déclaré que l'économie ne commencerait à être affectée par une baisse du yen que si celui-ci passait la barre des 130 pour un dollar, signe que la plupart ne considèrent pas la récente faiblesse du yen comme particulièrement mauvaise. Le yen se négocie actuellement autour de 122 pour un dollar.

Depuis le début de la guerre de la Russie en Ukraine le 24 février, les perspectives économiques sont devenues encore plus difficiles à prévoir car la hausse des prix à la consommation et les goulots d'étranglement de l'offre menacent une solide reprise de la demande intérieure.

La troisième plus grande économie du monde devrait connaître une croissance annualisée de 4,9 % au prochain trimestre, soit moins que les prévisions de février (5,6 %), selon les prévisions médianes de près de 40 analystes interrogés lors du sondage réalisé du 22 au 30 mars.

Un ralentissement de l'expansion indique tout de même que l'économie rebondira après une contraction ce trimestre, où l'on s'attendait à une contraction annualisée de 0,3 %. Il s'agit d'un revirement par rapport à l'expansion de 0,4 % prévue pour la période janvier-mars le mois dernier.

Alors que l'activité de consommation est habituellement robuste au deuxième trimestre, la hausse des prix nuit maintenant au pouvoir d'achat des consommateurs, freinant la libération de la demande refoulée après la fin des restrictions COVID-19, a déclaré Hiroshi Namioka, stratège en chef et gestionnaire de fonds chez T&D Asset Management.

"Bien qu'il soit probable qu'il y ait une certaine croissance au cours du prochain trimestre par rapport à janvier-mars, il est peu probable qu'elle soit aussi forte qu'on le pensait au départ étant donné la situation en Ukraine", a déclaré M. Namioka.

Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a déjà ordonné à son cabinet d'élaborer un autre plan d'aide d'ici la fin du mois d'avril afin de réduire le choc économique de la flambée des prix mondiaux de l'énergie et des matières premières.

Au début du mois, le gouvernement a levé les mesures d'interdiction du coronavirus encore en vigueur au Japon après que les infections par l'Omicron se soient calmées suite à une hausse record.

Les économistes interrogés n'ont pas été découragés par la faiblesse du yen, qui a traditionnellement donné un coup de pouce aux exportations japonaises.

Interrogés sur le niveau du yen par rapport au dollar américain qui nuirait à l'économie, 16 des 27 économistes ont répondu que les dommages seraient supérieurs aux bénéfices lorsque le yen tomberait en dessous de 130 pour un dollar.

Six ont choisi une fourchette de 125-130 yens pour un dollar, tandis qu'un a choisi 120-125, trois ont opté pour 115-120 et un autre a choisi plus fort que 110 yens pour un dollar.

Le sondage a également révélé que l'économie connaîtrait une croissance de 2,6 % au cours de l'exercice fiscal 2022, qui débutera en avril, après une croissance prévue de 2,3 % pour cet exercice.

Les deux prévisions sont légèrement inférieures à ce qui était attendu dans le sondage du mois dernier, qui a été réalisé en grande partie avant l'action de la Russie en Ukraine, que Moscou appelle une "opération spéciale".

Les prix à la consommation de base, qui excluent les prix volatils des aliments frais, augmenteront de 1,6 % au cours de la prochaine année fiscale et de 0,8 % au cours de l'année fiscale 2023, après une petite augmentation de 0,1 % cette année fiscale, selon le sondage.

Bien que cela montre que la croissance des prix devrait s'accélérer dans les mois à venir, environ 85 % des analystes interrogés ont déclaré que la possibilité que l'économie japonaise entre en récession au cours des deux prochaines années était peu ou très peu probable.

Les 15 % restants ont déclaré que cela était susceptible de se produire, tandis qu'aucun n'a répondu que c'était très probable.

