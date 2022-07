La croissance du Japon au troisième trimestre et pour l'année fiscale 22 semble plus faible en raison de la faiblesse de l'économie mondiale - sondage Reuters

Les fabricants de la troisième économie mondiale sont sensibles aux perspectives de croissance plus sombres des principaux partenaires commerciaux tels que les États-Unis et la Chine, qui alimentent les craintes de récession et de stagflation dans le monde entier.

Toutefois, les analystes prévoient toujours que la croissance du Japon restera positive tout au long de l'année fiscale jusqu'en mars prochain, selon le sondage, grâce à une reprise attendue de la consommation, qui représente plus de la moitié du produit intérieur brut du pays.

L'économie devrait connaître une croissance annualisée de 3,1 % ce trimestre, selon les prévisions médianes de 36 économistes interrogés entre le 4 et le 15 juillet, soit moins que les 3,5 % estimés dans une enquête de juin.

Les économistes du sondage ont également légèrement revu à la baisse les estimations de croissance pour les trimestres octobre-décembre et janvier-mars, tout en réduisant encore plus fortement celles du dernier trimestre, à 3,2 % contre 4,1 % en juin.

"Le principal facteur à l'origine de la révision générale à la baisse est le sentiment croissant d'un ralentissement de l'économie américaine", a déclaré Harumi Taguchi, économiste principal chez S&P Global Market Intelligence.

La politique chinoise du zéro-coronavirus pourrait également prolonger les goulots d'étranglement de l'approvisionnement pour les exportateurs japonais, a-t-elle ajouté.

Les fabricants japonais orientés vers l'exportation ont été durement touchés par la hausse incessante des prix des produits de base après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les mesures de blocage du COVID-19 dans les usines chinoises cette année.

Les analystes interrogés s'attendent à ce que la production industrielle japonaise se soit contractée de 3,8 % en avril-juin par rapport à l'année précédente, ce qui sera suivi d'une maigre reprise de la production de 2,2 % en juillet-septembre.

Sur le plan intérieur, l'économie devrait continuer à bénéficier d'une reprise des dépenses des ménages en raison de la demande refoulée de services tels que les voyages, suite à la levée des restrictions liées au coronavirus en mars.

"La hausse des prix ne semble pas faire baisser la consommation privée pour l'instant, mais l'impact pourrait être plus important si elle perdure", a déclaré Takumi Tsunoda, économiste principal à l'Institut de recherche de la Banque centrale Shinkin.

Une récente augmentation des cas de coronavirus a ajouté des incertitudes aux perspectives de consommation, a-t-il ajouté.

Selon l'estimation médiane des économistes interrogés, l'inflation annuelle de base de la consommation au Japon devrait atteindre 2,4 % en octobre-décembre, puis s'aligner sur l'objectif de 2,0 % de la Banque du Japon au début de l'année prochaine.

Mais près de 90 % des analystes ont déclaré qu'un éventuel dénouement de la politique ultra-facile de la BOJ n'interviendrait pas avant 2023 ou plus tard.

DONNER LA PRIORITÉ À L'ÉNERGIE

Interrogés sur les domaines sur lesquels le gouvernement devrait se concentrer après les élections de la chambre haute du 10 juillet, qui se sont soldées par une victoire convaincante de la coalition au pouvoir du Premier ministre Fumio Kishida, 19 économistes sur 27, soit 70 %, ont répondu la politique énergétique.

Le premier ministre japonais a déclaré jeudi qu'il avait demandé au ministre de l'industrie de faire en sorte que jusqu'à neuf réacteurs nucléaires soient opérationnels en hiver, lorsque la consommation d'électricité augmente.

Douze analystes ont choisi "politique étrangère/sécurité" dans la question permettant deux choix, tandis que six ont choisi "sécurité sociale" et "hausse des prix".

Cinq économistes ont choisi "pandémie de COVID-19", deux ont dit "augmentation des salaires", deux ont choisi "réforme fiscale" et un a dit "stratégie de croissance".

En réponse à la question de savoir quel serait l'impact le plus probable sur l'économie japonaise si une vague de chaleur persistait tout l'été, 12 économistes sur 27 ont répondu que cela serait négatif à la fois pour la consommation et la production, certains citant l'augmentation des risques de pénurie d'électricité.

Huit autres ont déclaré que la consommation serait stimulée par la chaleur torride mais que cela serait négatif pour la production, tandis que cinq ont dit que cela serait positif pour la consommation ainsi que pour la production.

"Une vague de chaleur persistante soutiendra les dépenses de consommation pour le tourisme et l'hébergement ainsi que pour des climatiseurs plus puissants et plus économes en énergie", a déclaré Chiyuki Takamatsu, économiste en chef de la Fukoku Mutual Life Insurance.

