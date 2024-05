La croissance économique de l'Afrique devrait atteindre 3,7 % cette année et 4,3 % en 2025, contre 3,1 % en 2023, a déclaré mercredi le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina.

"Les économies africaines font preuve d'une grande résilience malgré les défis posés par le changement climatique, les tensions géopolitiques, l'inflation mondiale, l'augmentation de la dette, entre autres", a déclaré M. Adesina lors de l'assemblée annuelle de la Banque.

M. Adesina a indiqué que la banque contribuait, entre autres, à lever 3,2 milliards de dollars pour le chemin de fer à écartement standard de l'Afrique de l'Est reliant la Tanzanie, la République démocratique du Congo et le Burundi.

Elle fournit également 500 millions de dollars pour le développement du corridor de Lobito, qui relie la Zambie, l'Angola et la République démocratique du Congo.

"Nous mobilisons 375 millions de dollars pour financer la liaison ferroviaire entre le Nigeria et la République du Niger", a déclaré M. Adesina.

"Nous mobilisons entre 3,5 et 5 milliards de dollars pour le développement du corridor qui reliera le Liberia et la Guinée. (Reportage de George Obulutsa, édition de Bate Felix et Kevin Liffey)